Cine şi-ar dori să fie adjunctul lui Răducu Popescu

2

Impostorul- Răducu Popescu

Răducu Popescu încă mai este inspector general ? Protectorul și susținătorul lui este la pușcărie și el stă în continuare în funcție ? Mazăre l-a propus și a insistat la București, ca acest neica-nimeni să fie șeful ISJ. Cât despre candidatura celor patru toți o apă și-un pământ ! A tunat și i-a adunat ! Codreanu - o procesomană , contestată de toți profesorii care au trecut pragul biroului său de la ISJ adusă de in ISJ de Oprea Adriana via Gheorghe Dragomir, Bucovală o nulitate, șpăgară , expertă în aranjamente la BAC adusă in ISJ de Vrană și apoi s-a colorat in toate culorile care s-au succedat la șefia ISJ ș.a. , Marcu o reclamagioaică notorie iar Mihai Sorin un ilustru anonim.