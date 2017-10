Cine se află în spatele elevilor olimpici: profesorul de la clasă sau meditatorul?

De câteva week-end-uri, la Constanța au loc diferite etape ale olimpiadelor școlare, unele dintre ele consumându-și deja și fazele județene. Adică se cunosc finaliștii care vor reprezenta Constanța la Naționalele programate majoritatea în luna aprilie, în intervalul „Școala Altfel”.Cele mai recente rezultate le avem de la faza județeană a olimpiadei de limba și literatura română, doar trei din cei opt elevi calificați la Naționalele ce vor avea loc la Râmnicu Vâlcea (gimnaziu) și Târgoviște (liceu) provenind din municipiul Constanța.„Nu se poate face performanță cu oricine!“Elevii de gimnaziu care vor pleca la Râmnicu Vâlcea sunt Cătălin Ciocioi (clasa a V-a, Școala Gimnazială „Mircea Eliade” Cernavodă, prof. Luminița Năvălici), Patricia Iordache (clasa a VI-a, Școala Gimnazială „George Enescu” Năvodari, prof. Liliana Ianțuc), Ștefana Petrea (clasa a VII-a, Școala „Gala Galaction” Mangalia), Anca Nechita (Școala „C-tin Brâncuși” Medgidia), Cosma Bianca (clasa a IX-a, Liceul Teoretic „Ovidius”, prof. Alina Trache), Maria Popescu (clasa a X-a, Liceul Teoretic Callatis Mangalia, prof. Livia Costache), Alexandra Monica (clasa a XI-a, Liceul Teoretic „Traian”, prof. Claudia Enculescu), Elis Dede (clasa a XII-a, Liceul „Traian”, prof. Adriana Nastasie).Și pentru că în permanență se vorbește despre eforturile pe care le presupune o asemenea performanță, am dorit să aflăm cât este meritul profesorului de la clasă și cât al meditatorului, mai mult sau mai puțin oficial.Liliana Ianțuc este unul dintre profesorii cei mai talonați de limba și literatura română, an de an elevii săi calificându-se la fazele naționale. Ca dovadă, anul acesta, elevei calificate la Naționala de română, i se alătură o alta, Alexandra Stan, care va merge la Naționala de lingvistică. „Este esențială strădania profesorului de la clasă”, ne declara ieri prof. Ianțuc. „Dacă profesorul își respectă ora de curs, și copilul va avea rezultate. E adevărat că pentru olimpiadă este importantă și pregătirea suplimentară, dar elevii mei se pregătesc în școală, fie înaintea orelor, fie după cursuri. Pentru concursuri și olimpiade este nevoie de exercițiu suplimentar, care depășește nivelul lecțiilor de la clasă. Eforturile conjugate ale elevului și seriozitatea profesorului, dar mai ales dorința elevului de performanță constituie cheia rezultatelor frumoase. Nu se poate face performanță cu orice elev”, a conchis prof. Ianțuc.De aceeași părere este și prof. Sorin Mihai, catedra de limba română a Școlii „Gala Galaction” din Mangalia, ale cărui eleve au obținut rezultate deosebite. „Cel mai important este atunci când pregătirea se realizează în echipă. Un colectiv de cadre didactice serioase pot pregăti în echipă un rezultat de excepție, dar meritul este 70% al elevului. Pregătirea particulară ține de opțiunea fiecărei familii în parte și nu neapărat de acolo vin calificările la etapele naționale sau internaționale. Dacă am putea face pe bandă olimpici, ar fi ideal, dar nu se poate cu oricine. Prima condiție este să crezi în valoarea elevului și apoi să vrei!”, a mai declarat pentru „Cuget Liber” prof. Mihai.Nu contestă nimeni faptul că meditațiile în particular dau roade la Bacalaureat și la Evaluările Naționale, unde miza este cu totul alta, pe viață și pe moarte, iar eșecul este sinonim cu un viitor compromis. La olimpiade, în general, cel mai mult contează voința elevului de a munci și apoi numele profesorului cu care s-a ajuns la performanța supremă, sunt de părere toți cei care astăzi fac cinste învățământului constănțean, prin rezultatele marcante.