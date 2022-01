Cine rezolvă problema? Naveta elevilor a devenit un lux pentru primăriile comunale

De la începutul acestui an școlar, 55 de elevi de liceu și 10 de gimnaziu din localitatea Ciobanu se descurcă cum pot cu deplasarea la cursuri, la Liceul Teoretic „Ioan Cotovu” din Hârșova. În aceeași situație sunt și doi elevi de la Saraiu, alți patru de la Dulgheru și unul de la Miorița (care ține de comuna Ciobanu).





Luni, 17 ianuarie, la început de semestru II și de mandat de director cu concurs, prof. Elena Ionelia Manea și-a propus să încerce rezolvarea acestei probleme, pentru a elimina riscul de abandon școlar. Printr-o adresă trimisă primăriilor Ciobanu și Saraiu, prof. Manea a transmis „rugămintea de a asigura transportul elevilor către/de la unitatea de învățământ astfel încât elevii, cu domiciliul în localitatea dvs. să beneficieze de dreptul fundamental la educație. Sunt ferm convinsă că, din respect și cu responsabilitate față de cetățenii dumneavoastră, veți găsi resursele financiare pentru transportul elevilor înscriși la Liceul Teoretic «Ioan Cotovu» Hârșova, spre a contribui în mod real la educația copiilor și tinerilor, asigurându-le astfel un viitor sigur mai bun, mai frumos”.



Care este răspunsul primarilor de la Saraiu și Ciobanu





Întrebată dacă există vreo soluție pentru rezolvarea navetei, Dorinela Irimia, primarul comunei Saraiu, a declarat: „Până anul trecut am avut un microbuz închiriat, pentru care plăteam prestări servicii. În condițiile în care bugetul de anul trecut ne-a permis doar să funcționăm, nu am avut posibilități să mai plătim transportul elevilor de liceu. Noi nu avem copii din familii defavorizate, iar părinții se ocupă de naveta lor. Un singur părinte a venit, la o săptămână după începerea anului școlar, să-mi spună de navetă. Anul trecut am primit o repartizare de 20.000 lei și o repartizare de 50.000 lei. Ori asta în condițiile în care primăria plătește energie electrică, până acum, nu în noile condiții - 48-52.000 lei lunar. Apa din subteran, telefonul 800 lei, cum credeți că ne putem desfășura activitatea? Este un an foarte greu.





Noi plăteam microbuzul școlar 9.000 – 9.800 de lei pe lună unei firme de la Hârșova care face transporturi, dar nu ne-am mai putut permite. Acest microbuz făcea câte șase curse. Lua doi copii, venea, îi ducea, pleca cu ceilalți, pentru că unii începeau de dimineață, alții la 11, era programul diferit. Dacă am fi avut posibilități am fi continuat cum s-a făcut ani de zile, dintotdeauna. Avem de întocmit studii de fezabilitate, iar unul este 130.000 plus TVA. Nu suntem un SRL care își organizează banii cum vrea. Noi chiar ne-am chinuit să le dăm burse elevilor, din 2012 avem programul «Ghiozdanul de școală», s-au dat pachete de Crăciun, de Paște, de Ziua Copilului s-au făcut acțiuni, chiar am făcut tot ce ne-a stat în putință pentru binele copiilor comunei. Și dacă se vor găsi bani pentru a putea aloca o mașină, nu vom ezita pentru copiii localității Saraiu”, a declarat Dorinela Irimia, adăugând că naveta profesorilor a fost plătită cu o oarecare întârziere.





În schimb, Dan Constantinescu, consilierul personal al primarului comunei Ciobanu (localitate în care există un liceu tehnologic), a tranșat cât se poate de direct situația: „Să vină să învețe în localitate! Noi avem un singur microbuz care asigură transportul de la 30 km, de la satul Miorița. Orele de începere se suprapun către ambele instituții de învățământ. Deci noi aducem și ducem elevii din satul Miorița care învață la Ciobanu. Plus de asta, la noi nu a venit cu nicio solicitare în acest sens. Dacă ne pun la dispoziție microbuzul, motorina o dăm noi. Nu putem să-i lăsăm pe cei de la Miorița, un sătuc uitat de vreme, să nu-i mai aducem la școală”.







S-ar părea că este o singură concluzie: problema navetei, deocamdată, nu va putea fi rezolvată.





Meteahnă veche, devenită „stindard de luptă” pentru asociațiile de elevi, naveta încă dă bătăi de cap și este departe de a fi rezolvată.