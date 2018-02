Cine râvneşte şefia Muzeului de Istorie Constanţa. "Să câştige cel mai bun!"

Cine râvnește șefia Muzeului de Istorie Constanța. "Să câștige cel mai bun!"

Bătălie mare pentru postul de director al Muzeului Național de Istorie și Arheologie Constanța (MINAC). Dacă, în urmă cu doi ani, actualul manager Traian Cliante nu a avut decât doi contracandidați la șefia instituției de cultură, de data aceasta, alte patru persoane și-au manifestat dorința de a participa la concurs și, desigur, de a ocupa postul de director.În urma analizării dosarelor depuse pentru concursul de proiecte de management organizat de Consiliul Județean Constanța, au fost admiși următorii candidați: Traian Cliante, manager interimar al MINAC, Delia Cornea, muzeograf MINAC, Sorin Marcel Colesniuc, de la Muzeul „Callatis” din Mangalia, Marian Zidaru, profesor la Universitatea „Andrei Șaguna”, și Aurel Constantin Mototolea, muzeograf MINAC.Aceștia au avut de întocmit un dosar din care să reiasă vechimea în muncă, o declarație pe propria răspundere că nu au făcut politică, o alta de înscriere la concursul de management și o declarație că nu există motive imputabile în ultimii patru ani în cazul acestora.Analiza proiectelor de management s-a încheiat ieri, după care, candidaților le-a fost adusă la cunoștință nota obținută în această primă etapă a concursului. Astăzi, are loc susținerea proiectelor, în cadrul unui interviu, aceasta fiind cea de-a doua etapă a concursului. La final, candidații nemulțumiți pot depune contestații asupra modului de respectare a procedurii privind organizarea și desfășurarea concursului la sediul CJC, în maximum cinci zile lucrătoare de la data la care au aflat rezultatele.Actualul director al muzeului, Traian Cliante, a declarat, pentru „Cuget Liber”, că nu îi este teamă de concurență.„După ce se verifică dosarele, vineri, va avea loc discuția finală, în cadrul căreia vom afla cine va ocupa acest post. Oricum, în cazul în care nu îmi voi continua mandatul de director, sper că voi rămâne, în continuare, în muzeu, pentru că aici este de lucru tot timpul. Dacă voi fi numit director, m-am gândit la o nouă organigramă, adică, pe viitor să ne organizăm în așa fel încât să lăsăm cât mai puțin loc de interpretări, să muncim mai mult și să se știe cine și ce coordonează sau ce are de făcut”, a precizat directorul.v v vPotrivit directorului Muzeului de Artă Populară din Constanța, Maria Magiru, care face parte din comisia de examinare a dosarelor celor cinci candidați, rezultatele se vor afla la sfârșitul săptămânii.„Cel mai bun va câștiga. Oricum, fiecare proiect în parte are cel puțin 50 de pagini și trebuie să fim foarte atenți”, ne-a declarat renumitul muzeograf.