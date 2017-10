Cine râvneşte la şefia ISJ? Şase candidaţi şi-au depus candidatura

8

Rusinos !

Vorbim continuu despre politizare si despre influenta nefasta a partidelor - in fapt gasti mafiote ordinare - asupra scolilor din preuniversitar . Vorbim vorbe , ca de facut nu am facut nimic , si iar si iar , vedem schimbari facute peste capul nostru si peste orice logica manageriala si educationala , de catre cel mai toxic partid politic din Romania . De ceva timp , dupa ce s-au sustinut concursurile de management , pentru ISJ-uri , credeam ca am terminat-o cu amatorismul , cu incompetenta , cu nepotismul , cu PCR-ul , dezvoltate de catre PSD-PNL-PDL-UNPR-PMP si alte clanuri si astfel , cei care au ocupat niste functii , in urma unor concursuri valide , legal , moral si etic , vor fi lasati sa lucreze conform proiectelor manageriale si in conformitate cu legile educatiei si ale muncii .Ca vor fi respectate , contractele de management , legea educatiei , codul muncii etc.,etc., ori , un ministru defect , incoerent , incult , agramat , rauvoitor , stupid pana la a egala si a depasi , stupizenia si prostia si hotia , partidului din care face parte , in fapt de weekend , in ajunul examenelor de BAC , ia niste hotarari absolut mirobolante , absurde si criminale ... Qui prodest ? Vor astia - hiene si sacali - din PSD-ALDE , sa conduca totul , de la gradinita pana la liceu , inclusiv ? La ce le-ar folosi ? Ca majoritari in PSD , sunt asistatii sociali - necalificatii , analfabetii si incapabilii de plusvaloare - tigani in majoritate , dar si unii teleormaneni , unii olteni si unii moldoveni , somerii partinici , actualii si fostii puscariasi , interlopii si manelistii spatiului mioritic - pe cand in ALDE , domina penalii grobieni cu gulere albe - gen Tariceanu , Vosganian si Manescu - aia care au furat miliarde de euro , dandu-si legi favorabile si conducand false procese de restituire ale proprietatilor . Observ , cum fostele cozi de topor partinice , vor sa ia in stapanire sistemul de invatamant si nu pot sa nu ma intreb daca nu ar fi necesara o solidaritate mai accentuata a truditorilor din preuniversitar , care sa refuze explicit , schimbarea anormala a regulilor in timpul jocului . Care sa refuze ingerinta exagerata a politicului in actul educational , care sa refuze orice ingerinta a politicului in educatie ... In acest sens , ar fi fost exemplara , refuzul oricarui intelectual responsabil , de a raspunde ofertei mafiei pesediste , de a-si depune candidatura pentru o functie , cu un ocupant legal , dar care nu corespunde profilului filosofic , moral si etic , pesedist ...