Cine poate prelua „hăţurile“ la Universitatea „Ovidius“

Cine poate prelua „hățurile“ la Universitatea „Ovidius“

Ce se întâmplă, zilele acestea, la Universitatea „Ovidius” din Constanța pare desprins dintr-un scenariu apocaliptic, fiind vehiculate tot soiul de zvonuri, printre care posibilitatea ca facultățile de medicină să se unească și să formeze propria universitate, pentru a justifica, mai apoi, existența unui spital universitar, iar celelalte facultăți să devină filiale ale Universității Dunărea de Jos din Galați. Ba chiar se vorbește și de o privatizare, singurele facultăți înregistrate pe plus fiind Medicina, Farmacia și Științele Economice. Pe fondul acestei situații catastrofale și în așteptarea adevărului care trebuie să iasă la lumină în ceea ce privește concluziile controlului de la Ministerul Educației Naționale, demisia rectorului interimar ascute lupta pentru supremație.Conform prevederilor legale, funcția ar trebui ocupată de unul dintre cei doi prorectori rămași: prof. univ. dr. Teodosie Petrescu sau conf. univ. dr. Florin Anghel. Primul se pare că se află în incompatibilitate, fiind deja ordonator de credite la Arhiepiscopia Tomisului, iar cel de-al doilea nu dorește sub nicio formă această funcție.La fel de înverșunat este și prof. univ. dr. Petru Bordei, președintele Senatului. „Când e vorba de bani, nici nu vreau să mă gândesc. Nu mă pricep la cifre și nu vreau să mă bag”, ne-a declarat dr. Bordei. Întrebat dacă știe care este cauza pentru care a demisionat atât de brusc dr. Bordeianu, „ceva-ceva s-a întâmplat, pentru că vineri (7 martie - n.r.), pe la ora 12, când am stat de vorbă cu el, totul era OK. Ca la finalul ședinței de Senat, la ora 16, să aflu că și-a depus demisia. E valabilă și varianta cu probleme de sănătate, dar trebuie să stau de vorbă cu el”, a mai adăugat interlocutorul.Și totuși, Universitatea „Ovidius” nu poate rămâne în derivă prea mult timp, pentru că cineva trebuie să-și asume o semnătură în actele pe care această instituție le emite. De la asist. univ. dr. Daniel Citirigă, purtător de cuvânt, am aflat că, mâine, se va întruni din nou Senatul universitar. Moment în care s-ar putea ca unul dintre membrii Consiliului de administrație, adică decanii, să fie votat rector interimar până în luna mai, când va fi ales un alt rector interimar, pentru un an și jumătate de mandat.: conf. univ. dr. Aureliana Caraiane (Facultatea de medicină dentară), prof. univ. dr. Cerasela Spătariu (Facultatea de științe economice), lect. univ. dr. Emanuel Plopeanu (Facultatea de istorie și științe politice), prof. univ. dr. Rodica Sârbu (Facultatea de farmacie), prof. univ. dr. Nicolae Ceamitru (Facultatea de medicină), conf. univ. dr. Virgil Frunză (Facultatea de psihologie și științe ale educației), conf. univ. dr. Mihaela Fulea (Facultatea de litere), prof. univ. dr. Mirela Damian (Facultatea de educație fizică și sport), conf. univ. dr. Bogdan Moise (Facultatea de teologie), conf. univ. dr. Eugen Zaharescu (Facultatea de matematică și informatică), prof. univ. dr. Viorica Popescu (Facultatea de fizică, chimie, electronică și tehnologia petrolului), lect. univ. dr. Daniela Hanțiu (Facultatea de arte), conf. univ. dr. Liliana Panaitescu (Facultatea de științe ale naturii și științe agricole), conf. univ. dr. George Șerban (Facultatea de drept, științe administrative și sociologie), prof. univ. dr. ing. Mihai Florea (Facultatea de construc-ții), prof. univ. dr. Ionel Nicolae (Facultatea de inginerie mecanică, industrială și maritimă).Așteptăm cu interes o nouă rundă de alegeri, dar mai cu seamă rezultatul, în condițiile în care cel ales va avea de înfruntat poate cea mai grea perioadă în cele două luni până la alegeri.