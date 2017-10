Cine plăteşte naveta elevilor şi profesorilor în judeţul Constanţa: "Acum suntem obligaţi!"

Cine plătește naveta elevilor și profesorilor în județul Constanța: "Acum suntem obligați!"

Afirmațiile fostului ministru al Educației, Remus Pricopie, care declara că legea decon-tării navetei cadrelor didactice în mediul rural este neclară, a creat confuzie la nivelul primăriilor din județ anul trecut.Dacă până anul trecut nu era obligația autorităților locale de a suporta cheltuielile cu naveta profesorilor în mediul rural, legea bugetului pe 2015 specifică clar că obligativitatea cheltuielilor de transport pentru cadrele didactice revine autorităților locale.Șefii școlilor n-au întocmit documentațiaÎn învățământ, problema decontării cheltuielilor cu transportul cadrelor didactice este o chestiune veche. An de an, au fost situații la nivelul județului când profesorii nu și-au primit banii pe transport, dar au fost și situații în care edilii au pus la dispoziție microbuze pentru elevi, studenți și profesori. Au fost și situații în care șefii școlilor nu au catadicsit să pregătească documentația necesară primii acestor bani.De cealaltă parte, autorităților locale cu venituri mici, care au probleme fi-nanciare serioase, nu le pică bine această veste. Primarul de la Medgidia, Marian Iordache, spune că a prevăzut în bugetul pe 2015 bani pentru profesori. Edilul a recunoscut că anul trecut nu a dat bani pentru acest capitol pentru că legea nu era obligatorie: „Acum este obligație! Cum legea bugetului e suverană, nu mai discutăm!” La Agigea, situația stă total diferit. Aici, edilul Cristian Cîrjaliu a pus de ani de zile la dispoziția elevilor, studenților, profesorilor microbuze. Mai mult, tot datorită primarului, la unitățile de învățământ sunt asigurate servicii de pază, prin hotărâre de consiliu local se acordă anual 500 uniforme pentru copii. „Boc a dat personalitate juridică unităților de învățământ, dar obligativitatea aparține Consiliului Local!”, a afirmat Cîrjaliu. În opinia sa, legea trebuie upgradată.Lista neagră a sindicatuluiLa sfârșitul anului trecut, potrivit unei situații a sindicatului, mai multe primării se aflau pe o listă neagră în privința neachitării sumelor necesare pentru decontul profesorilor. Cap de listă, printre primăriile care nu decontaseră era primăria de la Medgidia. Dar, subliniem, anul trecut legislația nu prevedea obligativitate pentru primării. De asemenea, se mai aflau și alte primării însă în momentul în care am contactat edilii, aceștia ne-au declarat că doar prin grija CL s-au pus la dispoziție microbuze atât pentru elevi, cât și pentru profesori. Indiferent că au sau nu bani, edilii au tot interesul să aibă în localitate profesori buni și să încurajeze elevii să meargă la școală tocmai prin asigurarea acestui transport. Așa de întâmplă la Agigea, unde primarul a subliniat că nu-și permite să aibă în localitate tineri neșcoliți. La Ghindărești, situația e identică, primarul a pus la dispoziție un microbuz, 53 de elevi făcând naveta la Hârșova, tot prin grija CL. Și la Năvodari se întâmplă la fel, lucru care ne demonstrează o lipsă de comunicare între mai marii învățământului și primarii din județ. Paradoxul e că situația confuză de anul trecut a fost creată de cadrul legislativ neclar.Pentru a face naveta în mediul rural, un dascăl cheltuiește în medie pe lună 300 de lei, sumă care reprezintă o treime din salariul unui profesor. Șeful Inspectoratului Școlar Constanța, Răducu Popescu, a declarat că va face toate demersurile împreună cu sindicatele din învățământul preuniversitar pentru ca profesorii care fac naveta să-și primească deconturile: „Scopul nostru este acela ca actul de învățământ să nu fie afectat. Îmi doresc să colaborez cu reprezentanții primăriilor din județ!”Conducerea Sindicatului din învăță-mântul preuniversitar Constanța a recunoscut că anul trecut din cauza unor bâlbâieli legislative s-au întâlnit situații în județ unde banii pentru decont nu s-au dat. Vicepreședintele SLSIP Constanța, prof. Mihaela Caterinici, spune că periodic s-a intervenit pe lângă primării pentru aceste deconturi.