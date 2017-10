Cine intră în LUPTA pentru UNIVERSITATEA "OVIDIUS" / Surpriză de ultima oră

După dezbateri publice și referendum, ar urma scrutinul electoral, care este prevăzut a se desfășura, conform Legii educației naționale nr. 1, peste șase luni.Dar, cum s-au făcut declarații publice că se dorește o scurtare a interimatului actualului ordonator de credite din fruntea Universității „Ovidius“ Constanța, prof. univ. dr. Ion Bordeianu, am încercat să aflăm dacă Ministerul Educației Naționale și-a dat acordul.Ieri, dintr-o discuție purtată cu președintele Senatului UOC, prof. univ. dr. Petru Bordei, am aflat că în urmă cu câteva zile a fost trimisă către Ministerul Educației Naționale o adresă prin care se solicită reducerea perioadei prevăzute, de la șase luni la trei luni, ceea ce ar însemna că pe 12 februarie 2014 electoratul de la UOC se va întoarce la cele trei secții de votare. „Am solicitat ministerului să țină cont de faptul că suntem o universitatea mare, care nu mai poate continua în acest provizorat. Avem imperios nevoie de stabilitate!”, a declarat universitarul Bordei.Până la această oră, în cursa pentru fotoliul de rector al Universității „Ovidius” se cunosc trei nume: două de la Facultatea de Medicină și unul de la Facultatea de Drept.Recent, șefa Clinicii de Medicină Internă, Doina Catrinoiu, declara la un post de televiziune local: „Candidatura mea este un lucru cert. Universitatea trebuie să fie guvernată prin cinste, profesionalism și onoare. Cred că toți cei care au același scop ca mine nu au de ce să se teamă și vor veni alături de mine”. Adăugând că își dorește foarte mult să dezvolte latura de cercetare a celei mai mari academii constănțene și să atragă fonduri europene pentru a-și putea atinge țelurile.A doua candidatură anunțată în mass media, deci nu oficial, este cea a prof. univ. dr. Octavian Unc, șeful Clinicii de Chirurgie. Dacă imediat după referendum se declara convins că va candida, pentru că are în spate o echipă pe care se bazează și cu care are curajul să meargă la drum, surse din UOC afirmă că nu ar mai fi atât de convins de acest drum. Nu știm dacă vestea că prof. univ. dr. Mihai Gârțu ar fi verișor cu contracandidata Doina Catrinoiu l-ar fi determinat să mai mediteze asupra deciziei.Marjând pe o experiență profesională de netăgăduit, în-tr-un domeniu în care nu există loc de bâjbâieli, fostul decan al facultății de Drept, prof. univ. Ana Rodica Stăiculescu a decis să candideze la șefia Universității „Ovidius” din Constanța. Ce a determinat-o să ia această decizie: „Consider că pot să vin cu un proiect original, de repoziționare a Universității Ovidius prin realizarea unor programe de studii cu universități străine. Există multe cadre didactice care ar putea contribui la acest proiect prin care sunt convinsă că vom reuși să repoziționăm universitatea noastră. Am capa-citatea să mediez un echilibru la nivelul colegilor și să construim împreună un climat de încredere. Știu că este un demers greu, dar pe care îl fac cu toată credința”, a mai adăugat prof. Stăiculescu.Conform calendarului alegerilor, candidaturile se pot depune cu o lună înainte de data la care se va decide că vor avea loc.