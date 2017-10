Cine intră în clasa 0

1

O prostie colosala!

Mie personal, mi se pare o mare idiotenie, cum adica unii copii vor face clasa 0 la gradinita si ceilalti la scoala?..sau se considera ca nu mai sunt suficiente locuri la gradinita si de aceea sa-i trimitem la scoala, dar nu in clasa intai, ci in clasa 0. Domnilor care ati adoptat o astfel de lege, ganditi-va ca ceea ce se va face cu copilasii de 6 ani care vor face aceasta clasa 0 la scoala, nu se va face si la gradinita, desi toate institutiile lucreaza de pe aceeasi programa scolara. V-o spun din experienta mea ca educatoare. Mai ganditi-va, pentru ca pana la 15 septembrie 2012 mai puteti schimba legea respectiva de inca 10 ori, in functie de bunul vostru plac.