Cine îi ajută pe balerinii de la "Oleg Danovski"? Artiştii fac repetiţii într-o sală cu mucegai şi fără căldură

Cine îi ajută pe balerinii de la "Oleg Danovski"? Artiștii fac repetiții într-o sală cu mucegai și fără căldură

Balerinii de la Teatrul de Operă și Balet „Oleg Danovski” repetă ore-n șir, în fiecare zi, pentru ca noi, constănțenii, să-i putem admira și aplauda la minunatele spectacole oferite publicului.Compania de Balet ce poartă numele regretatului Oleg Danovski face mereu eforturi pentru a fi cea mai bună și chiar reușește, iar acest lucru nu-l spunem noi, ci toate diplomele și premiile pe care cei 42 de tineri le obțin la diferite concursuri din țară și străinătate.Din păcate, eforturile lor nu sunt apreciate la justa valoare, întrucât, de foarte multă vreme, ei se antrenează în niște condiții improprii, fără o sursă de încălzire, cu mucegai pe pereți și având deasupra capului un acoperiș prin care ploaia își face prezența, udând în permanență pereții.„Când plouă, suntem nevoiți să punem un coș de gunoi jos pentru a nu lăsa apa să se extindă în sală”, a declarat pentru „Cuget Liber”, renumitul coregraf Horațiu Cherecheș.Cu toate că acoperișul necesită reparații, iar zugrăveala scorojită, cu aspect neplăcut și mucegai îi dezarmează pe toți, balerinii continuă repetițiile. Chiar și în zilele friguroase, ei au venit, în fiecare zi, la program, și au dat tot ce este mai bun din ei. Vineri dimineață, am găsit întreaga echipă lucrând, de zor, în sala situată pe strada Răscoalei din 1907, mai ales că, în scurt timp, vor pleca și într-un turneu în Germania, și vor avea și câteva spectacole de susținut în cadrul Festivalului Internațional al Muzicii și Dansului de la Constanța. Pentru că baletul înseamnă totul pentru ei, nimic altceva nu mai contează, nici frigul, igrasia, mucegaiul, nimic…Mai mult decât atât, deși condițiile nu sunt tocmai cele pe care și le doresc, ei nu ar vrea să se mute din acest loc, să repete în altă parte.„Noi nu vrem să ne mutăm, pentru că sala aceasta a fost foarte bine concepută de maestrul Danovski în anii ’80, când eram prima companie de balet din România. Aceasta a fost special construită ca să nu ne afecteze picioarele. Spre exemplu, dacă sari într-o sală unde există ciment, pot avea loc o serie de accidente, mai ales pentru că este nevoie de un alt fel de paviment. Suntem conștienți că o podea nouă ar fi foarte scumpă, deci decât așa, mai bine autoritățile locale ne-ar ajuta și pe noi să văruim și să reparăm acoperișul. Apoi, să nu uităm de problemele cu instalația electrică, unde avem tot felul de improvizații, aparatele de aer condiționat care nu funcționează. Din nefericire, noi nu putem face nicio investiție pentru că spațiul aparține Consiliului Județean Constanța (CJC). Desigur, noi ne cumpărăm becuri, neoane, baterii, dar mai departe avem nevoie de ajutor”, ne-a declarat Monica Cherecheș, directorul Direcției de Balet din cadrul TBOD.La rândul său, Horațiu Cherecheș este convins că cei de la CJC vor să-i ajute, dar nu știe de ce nu se întâmplă acest lucru. Ca urmare, întreg colectivul de balerini nu poate face altceva decât să reziste condițiilor actuale, iar varianta de a repeta pe scena TBOD este imposibilă.„La teatru nu avem o sală adecvată, pentru a ne putea desfășura activitatea, îndeosebi pentru că tavanele sunt foarte joase, iar băieții aruncă fetele în sus, au nevoie de spațiu, iar aceasta este îngustă”, a mai spus Horațiu Cherecheș.Apoi, el este de părere că această sală, care a scris istorie în arta dansului și a baletului, nu trebuie lăsată în paragină sau să se mute în altă parte. Cei doi soți Cherecheș își amintesc și acum când, în 1985, s-a dat drumul la această sală, pentru că, la acel moment, tot teatrul funcționa aici, iar acum mai au doar câteva spații, patru cabine și încă o cămăruță, improprie, unde stau înghesuiți. În concluzie, totul trebuie reabilitat, pentru ca și condițiile oferite balerinilor să fie pe măsura talentului lor.„Am fost anul trecut la președintele CJC, Horia Țuțuianu, și ne-a promis că lucrurile se rezolvă. Oricum, datorită lui, încă suntem aici, pentru că primisem atunci o notificare de la Teatrul de Stat, prin care se termina contractul și era cât pe ce să rămânem fără nimic. La acel moment, Școala «Theodor Burada» vroia să aducă, aici, niște dansatori de muzică populară, care aveau nevoie doar de două ore, în timp ce noi petrecem aici o zi întreagă”, a precizat coregraful.Bogdan Bârsănescu (26 ani) este angajat al teatrului de 4-5 ani. Chiar dacă este tânăr, balerinul spune că este foarte greu să se antreneze, pentru că este foarte frig.„Dimineața avem tălpile înghețate și ne este greu să lucrăm așa, dar ne-am obișnuit și ne facem treaba” a declarat el.La rândul său, Adrian Mihaiu (33 ani) spune că așa frig cum este, nu au încotro și fac repetiții mereu.„Sala este foarte mare și ne ajută aici. În partea cealaltă, la sediul Teatrului de Balet nu se pot face repetițiile. În primul rând, noi am avea nevoie de scenă toată ziua și i-am încurca și pe cei de la Operă și Filarmonică. Din păcate, Ministerul Culturii nu ne ajută, pentru că nu ar avea cum să justifice investițiile. Noi știm că ei nu au voie să investească într-o clădire care nu este a lor”, a adăugat el.