Cine este „profetul adormit”

American Corner din cadrul Universității „Ovidius” Constanța organizează astăzi, începând cu ora 11.45, dar și de la ora 13.30 un eveniment cu un subiect aparte, intitulat Edgar Cayce: the Other Nostradamus – The Sleeping Prophet, America’s Most Documented Psychic. Moderatorul acestei teme este lect. univ. dr. Alina Popescu, de la aceeași universitate, care, în partea introductivă a prelegerii, va prezenta câteva aspecte legate de biografia „profetului adormit”. În a doua parte a prezentării, coordonatoarea va sublinia rolul pe care l-au jucat „lecturile” lui Cayce în conturarea unui veritabil fenomen mediatic. Foarte interesați de acest mare vizionar sunt studenți de la Facultatea de Drept, Administrație Publică și Sociologie, specializarea Drept, anul II și elevi de la Liceul Teoretic „Ovidius”, alături de profesoara de limba engleză Valerica Vișan, care vor participa la ambele acțiuni. După prezentare, participanții vor primi câte un hand-out cu informații utile (biografie, vindecări, previziuni, astrologie etc), certificate de participare, reviste acordate gratuit despre civilizația din Statele Unite. De asemenea, se va viziona și discuta filmul documentar Edgar Cayce: Decoding the Past - the Other Nostradamus.Cayce intra în transă, ceea ce avea să îi aducă și numele de „Profetul adormit”, și prezicea tratamente celor care sufereau de boli grave, boli în fața cărora medicii se dăduseră, de cele mai multe ori, bătuți. Ajutat de o dactilografă, Cayce dicta în timpul hipnozei autoinduse remediile care puteau duce la înfrângerea bolilor. Și, nu numai că tratamentele sale funcționau, dar spre suprinderea medicilor, acestea erau în proporție de peste 90% naturiste. Dacă nimeni nu putea oferi o explicație pentru tratamentele acordate de vizionarul american, puținele preziceri pe care acesta le-a făcut în legatură cu viitorul au fost de-a dreptul șocante. Astfel, Cayce prezicea începerea celui de al doilea Război Mondial, ascensiunea lui Hitler, căderea comunismului, asasinarea președintelui J.F.Kennedy, independența Indiei și apariția statului Israel pe harta lumii, evenimente confirmate de trecerea timpului, dar și întâmplări care merg mult mai departe în timp. Dar ceea ce a șocat cel mai mult, au fost informațiie lui Cayce despre trecutul omenirii. Conform acestuia, marile civilizații în Egiptul antic și din America de Sud au apărut ca urmare a migrației locuitorilor Atlantidei din fosta cetate distrusă în urma unui cataclism natural. Edgar Cayce afirma la începutul secolului că adevărata vechime a piramidelor este de 10.500 de ani, la fel ca și misteriosul oraș Tihuanaco (sau Tiwanaku) din Bolivia. Mai mult, profetul modern declara că numele artizanului marilor piramide din Egipt se numea Ra, și că pe lângă uriașele construcții din Platoul Giza, acesta ridicase și Sfinxul, cu rolul de a proteja o încăpere subterană, numită și Camera Arhivelor, în care ultimii atlanți depozitaseră înscrisuri referitoare la tehnologia de care dispuneau. Mai mult, Cayce prezicea că la finalul anilor 1960 și începutul lui 1970, ruinele Atlantidei aveau să fie descoperite în apropiere de Bahamas. Tot mai mulți arheologi înclină să îi dea dreptate. Cea mai disputată previziune a lui Edgar Cayce este cea privitoare la camera subterană aflată între labele din față ale Sfinxului. Testele sonice efectuate asupra calcarului din sol au confirmat că în zona indicată de american există mai multe goluri legate între ele prin posibile tuneluri. La 1 ianuarie 1945, Cayce făcea o ultimă declarație, cea prin care iși anunța moartea. Două zile mai târziu, „Profetul adormit” se stingea din viață lănsând în urma sa foarte multe volume cu însemnări și previziuni pe care le realizase în timpul vieții. Dată fiind natura tratamentelor și a profețiilor sale, multe dintre ele confirmate de timp, americanul este considerat astăzi un drept urmaș al lui Nostradamus. În prezent sunt mii de cercetători ce studiază capacitățile sale și peste 300 de cărți despre viața acestuia. De asemenea, există organizații fondate în memoria sa precum Association for Research and Enlightenment ce are sedii în întreaga lume, dar și centre deschise în mai mult de 35 de țări. Renumele „profetului adormit” (pentru că profețiile le făcea dintr-o stare de transă, asemănătoare cu somnul) a fost consacrat chiar de către New York Times, care într-un articol publicat la data de 9 octombrie 1910 vorbea despre „Illiterate Man Becomes a Doctor When Hypnotized”.