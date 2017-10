Cine este noul director interimar al Şcolii Vulturu

1

Ce nu se mai poate ???

De ani buni , la conducerea mai multor scoli din judet , mai ales in mediul rural , se afla invatatoare . Chiar cu studii medii , adica , doar cu liceul la baza . In conditiile in care , in aceleasi scoli , sunt cadre didactice chiar si cu doua facultati , dar nu sunt agreate de catre klanul Butoane de la I.S.J.Constanta . Evident , invatatoarele respective , sunt niste infocate pedeliste si , de regula , abia daca pot rosti doua fraze inteligibile , ca sa nu mai vorbim de scris . De asemenea , exista probleme grave si cu calitatile la care se raporteaza Aliss Andreescu , in cazul Vulturu . Ce calitati ? Acelea care deriva din situatia de membru de partid portocaliu ? Sau din apartenenta la retelele spagii din I.S.J. ? De ce se poate , de exemplu , sa fie numite in functii de conducere , la multe scoli , unele persoane cu studii superioare indoielnice , pe la facultati particulare de cartier , sau chiar cu studii medii , precum la Silistea si Tepes-Voda , ca au clitati , iar la Vulturu , cadrele didactice , nu au calitati ? Calitatea de membru al pedeleului , este hotaratoare , in aceasta perioada , degeaba ne minte cu nerusinare sefa politica a inspectoratului . Ba chiar si apartenenta la unele gasti , cu antene inalte la Andreescu , Gevat , Purcarea et company , este necesara , pentru a fi catalogati , ca avand calitati eventualii candidati la functiile de conducere ...