Cine este eleva constănţeană acceptată la dezbaterile ONU

Cine este eleva constănțeană acceptată la dezbaterile ONU

Singura elevă de liceu acceptată la dezbaterile simulatorii ale Organizației Națiunilor Unite - Harvard World Model United Nations este Elif Memet, elevă în clasa a XI-a B a Liceului Internațional de Informatică din Constanța. Această conferință simulatorie se desfășoară de 22 de ani și în prezent are 2.200 de membri din peste 60 de țări.Elif, cu impresionantul ei palmares în studiul și aplicațiile științelor politice, a avut o aplicație „spectaculoasă”, fiind singura liceană acceptată, la nivel mondial. Ea a activat în „International Rescue Comitee”, un ONG mondial, care ajută grupurile defavorizate din punct de vedere economic, cultural și altele. De asemenea, Elif a fost repartizată într-unul din cele mai avansate comitete Third Party Actors și a avut dreptul de a lua cuvântul în toate comitetele. Elif a ales să se implice în simulările UNESCO, UNDP, ECLAC și Interpol, unde s-au dezbătut subiecte variate, de la traficul de organe, inegalitatea statelor Americii Latine, antreprenoriatul global, securitatea internațională și dezarmare, până la produsele modificate genetic.Elif Memet a participat la semifinala și finala națională a Concursului Național de Vorbire în Public în limba engleză, organizat în fiecare an de către Uniunea Vorbitorilor de limba engleză la București și Ministerul Educației Naționale.În cadrul finalei, Elif a participat cu un discurs despre libertatea de alegere în Sistemul Educațional din România, discurs care a stârnit interesul și aprecierea inspectorului de limba engleză prof. Anca Pegulescu și cu care a obținut locul IV pe țară și o Mențiune Onorabilă.