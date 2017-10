Cine este directorul care a pus pe jar ISJ

1

Orgolii marunte ...

Atunci , la inceputul lui septembrie , cand a fost sa negocieze cu platinata Aliss , junele primar trebuia sa stie , ca nu spargi barierele comunicarii la ISJConstanta , aruncand , dupa ,,buna ziua'',doar sintagma ,,sunt primarul de la Vulturu...'', ca nu reusesti sa impresionezi nici macar pe ingrijitoarea care , cam stie , in ce ape se scalda cei care fac jocurile in casa de piatra portocalie ... Neexperimentatul primar a comis-o si pentru ca , logic , ca sa ajungi la etaj , trebuie sa treci pe la parter , acolo unde se afla un papusar de prima importanta in haita , pe nume Gevat . Si la Aliss , dar mai ales la Gevat , este de bon ton , sa deschizi usa , cu capul , sau , ma rog , cu coarnele , in cazul de fata ... Daca este sa ne uitam pe harta , Vulturu e pe undeva in ripa Thraciae si nu conteaza nici negru sub unghie , pentru politrucii pedelei , care cantaresc in voturi , orice numire in teritoriu . Mai ales , Aliss care se apropie de pensie , precum antica Buhaiev , si stie ca nu mai are niciun clenci politic de la anul , se axeaza , pe umplerea carutei , proprietate particulara . Oricum , cei care conduc de fapt institutia , o lasa sa pozeze , precum EBA pe podium , desi nu pricepe nimic din ce i se intampla ...