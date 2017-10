Cine este bau-baul din şcoli?

1

doresc sa protestez impotriva nesimtirii primarului, a consiliului local, judetean,.a presedintelui .cons.judetean, parazitismului angajatilor primariei ,consiliilor mentionate si neimplicarea generala a institutiilor subordonate primariei

Cu tot respectul pt. cei care-i adora, dau cateva motive pt. care maidanezii NU MAI TREBUIE SA EXISTE PE STRAZI: 1.Siguranta si sanatatea cetateanului. Nenumaratele boli pe care le poarta si raspandesc aceste animale. Zeci de mii de oameni muscati si cel putin 5 oameni ucisi in fiecare an, astea fiind doar cazurile mediatizate. 2.Lasarea lor pe strazi NU este in nici un caz o solutie in favoarea animalelor: mor de foame, de frig, de cald, de sete, de boli cumplite, calcati de masini si sunt chinuiti de cetateni care sunt adusi in pragul disperarii de problemele cauzate de prezenta lor pe strazi. 3.MAFIA generata de lacomia unor nenorociiiti, de pe urma careia tot cainii sufera. Tratamentul antirabic - cca 200€. La 15.000 de muscati anual, faceti un calcul. Pentru muscatura, tratamentul DE BAZA consta in minim 3 vaccinuri antirabice, 1 antitetanos si 5 zile de antibiotice ora1e. Se cer bani grei pentru crotalizare, se cer costuri inzecite pentru adaposturi, mancare, deparazitare etc. Cainii sunt ce sunt gropile pt. regii asfaltului: TREBUIE SA FIE AN DE AN, FIIND UN MOTIV DE A CIUGULl DIN SACUL NUMIT BUGET, PE CARE-L UMPLETI IN ZADAR CU MUNCA VOASTRA. 4.Mizeria – TONE de f*cale de caini pe strazi, voi nu ramaneti muti, cum raman turistii straini, de cat c**at de caine poate sa existe pe trotuarele noastre? 5.Poluarea fonica – ORASELE MARI ALE ROMANIEI SUNT TOATE UN LATRAT DE CAINE.