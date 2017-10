Cine caută scandalul în Universitatea "Ovidius"

Nici nu-și revenise bine din rușinosul moment provocat de arestarea prof. univ. dr. Gheorghe Țarălungă, că, iată, Universitatea „Ovidius“ din Constanța își provoacă, singură, propriul scandal. De această dată, a fost luat în vizor prorectorul prof. univ. dr. ing. Mihai Gîrțu.În timp ce nouă, jurnaliștilor, ni se solicită să lăsăm în pace Universitatea „Ovidius” să-și revină după fiecare vizită a DNA, cadre universitare furnizează înregistrări chiar din cadrul ședințelor de Senat. Pe lângă aprobarea cifrei de școlarizare propuse pentru viitorul an universitar 2015-2016, în ultima ședință de Senat din data de 29 ianuarie au avut loc și discuții legate de… istoricul deciziilor acestui for tutelar.„Nu am motive pentru a-mi da demisia!“De această dată, a fost luat în vizor prorectorul prof. univ. dr. ing. Mihai Gîrțu. Trebuie spus că în urma „mult cântatului” raport al Corpului de control al Ministerului Educației - care ba e public, ba nu este -, președintele Senatului a numit șase comisii care să se ocupe de numeroasele aspecte sesizate.Una dintre comisiile conduse de lect. univ. dr. Cristian Moșnianu, prodecanul de la Facultatea de Istorie, s-a ocupat de situația de la Facultatea de Farmacie, reluând evenimentele din anul 2011. La vremea respectivă, prof. Gîrțu era membru în Senatul condus de prof. univ. dr. Victor Ciupină, for care a votat după admiterile din august și septembrie o a treia sesiune de admitere. De ce? În anul 2011, până la schimbarea Legii Edu-cației, ministrul Daniel Funeriu nu a limitat capacitatea de școlarizare a Universității „Ovidius”, așa încât la Facultatea de Farmacie, al cărei decan era Gheorghe Țarălungă, la 1 octombrie erau înscriși 211 studenți, conform acreditării. O dată cu apariția Hotărârii de Guvern, s-a constatat că 61 de candidați admiși erau peste capacitatea de școlarizare. În fostul Senat mai sus amintit s-a votat o a treia sesiune de admitere, respectiv în luna noiembrie.„A fost decizia Senatului și nu la sugestia mea!”, ne-a declarat, ieri, prof. Mihai Gîrțu, care în ședința de Senat din 29 ianuarie 2015 a recunoscut că această decizie a fost ilegală. „Faptul că am admis acest lucru nu găsesc că este un motiv pentru a-mi da demisia din funcția de prorector. În ceea ce privește interimatul încheiat la Facultatea de Farmacie, unde am fost decan câteva luni, precizez că eu am solicitat încetarea acestuia întrucât aveam proiectele mele de care nu mă mai puteam ocupa și în calitatea de prorector pe care o am. Regret că noi avem atât de multe lucruri de făcut și de îndreptat, dar ne pierdem timpul scotocind prin tot felul de dosare și oferind înregistrări din Senat mass-media. Deciziile mele de numire și demitere se află pe masa rectorului Universității «Ovidius», singurul care poate să decidă”, a mai declarat pentru „Cuget Liber” prorectorul Mihai Gîrțu.I-am solicitat un punct de vedere și lect. univ. dr. Cristian Moșnianu, dar a refuzat să comenteze public, sugerându-ne să luăm legătura cu rectorul Sorin Rugină sau cu purtătorul de cuvânt al Universității „Ovidius”.v v vPe de altă parte, la aflarea veștii că cineva din Senat a furnizat înregistrări ale ședinței, rectorul prof. univ. dr. Sorin Rugină s-a arătat foarte indignat și a declarat că va discuta cu președintele Ion Botescu pentru a se lămuri ce s-a întâmplat și cum s-ar putea evita asemenea incidente. În ceea ce privește demisia prorectorului Mihai Gîrțu, rectorul a refuzat orice comentariu.Ce ați zice de propunerea de a face transmisiuni directe de la ședințele de Senat, așa încât nu va mai fi nevoie să vorbim… pe surse?