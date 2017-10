Cine candidează pentru funcţia de inspector şcolar general adjunct

A treia oară cu noroc!

Cine candidează pentru funcția de inspector școlar general adjunct

Chiar dacă școala începe peste trei săptămâni, Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice organizează, abia începând cu 19 septembrie, pentru a treia oară, concurs pentru ocuparea celor două funcții rămase vacante de inspector Școlar general adjunct din cadrul Inspectoratului Școlar Județean Constanța.Reamintim că, la primul concurs, de la jumătatea lunii mai 2015, din cei patru candidați - prof. Gabriela Bucovală, prof. Alina Codreanu, prof. Sorin Mihai și prof. Camelia Marcu - doar prima reușea să întrunească baremul de admitere, ca mai apoi, la concursul de „generali”, să acceseze cea mai înaltă funcție în învățământul constănțean.A urmat a doua rundă a concursului de inspector general adjunct, anul acesta în aprilie, la care au candidat prof. Alina Codreanu, prof. Mădălina Ivănescu, inspector școlar pentru fizică, absolventă a Universității din București, Facultatea de Chimie, specializarea Fizică-Chimie, și prof. Camelia Marcu, profesor de științe economice la Colegiul Tehnic „Virgil Madgearu”. Și în acest caz, prima candidată a fost admisă cu punctaj maxim, așa încât, la ora actuală, județul Constanța are doar un inspector general adjunct numit cu concurs, în persoana prof. Codreanu.În urmă cu mai bine de o lună, au fost detașate în interesul învățământului, pentru cele două posturi vacante de adjuncți, prof. Iris Sarchizian, directorul Școlii Gimnaziale nr. 36 „Dimitrie Cantemir”, și prof. Andreea Artagea, fost director al Casei Corpului Didactic, timp de trei ani, și titular al catedrei de limba română a Liceului Teoretic „George Călinescu”.v v vVineri, am încercat să le contactăm pe cele două actuale adjuncte pentru a afla intențiile viitoare, însă doar prof. Sarchizian ne-a răspuns afirmativ, și anume că își va depune dosarul de concurs.Riscăm o supoziție asemănătoare și în cazul prof. Artagea, mai ales că, la doar câteva ore înainte de a afla de detașarea din iunie, declara, pentru „Cuget Liber”: „Ar fi o mare provocare pentru mine, mai ales că am mai lucrat, chiar cu rezultate bune, atât cu prof. Codreanu, când era director al Liceului «Călinescu», cât și cu prof. Gabriela Bucovală”.Întrebată dacă intenționează să se înscrie din nou la concurs, prof. Camelia Marcu s-a declarat dezamăgită de modul cum Ministerul Educației înțelege să debirocratizeze sistemul de învățământ, hotărâre ce tocmai a fost proaspăt aprobată.„Dacă la anterioarele concursuri am reușit să-mi recuperez dosarul de candidatură, din păcate, la ultima participare mi s-a adus la cunoștință că acesta a fost arhivat, așa încât nu sunt dispusă la un nou demers istovitor”, a mai spus prof. Marcu.Conform metodologiei făcute publice, candidații depun dosar de înscriere în perioada 22 august - 4 septembrie, la sediul Inspectoratului Școlar Județean Constanța, biroul Resurse Umane, între orele 15 - 16.30.Probele de concurs se vor desfășura în perioada 19 septembrie - 5 octombrie, la sediul Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice.