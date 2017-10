Cine are o căsuţă pentru biata pisicuţă?

O premieră de poveste la Teatrul pentru Copii

Cine are o căsuță pentru biata pisicuță?

Ultima premieră a Teatrului pentru Copii și Tineret din Constanța, „Pisica doldora de bani și nepoții ei orfani” s-a jucat cu casa închisă în week-end, spre bucuria celor care timp de trei săptămâni au muncit să ofere micuților spectatori o reprezentație excepțională.„Adevărata denumire a piesei lui S. Marșak, «Casa pisicii», o frumoasă poves-te din lumea animalelor, mi-a fost propusă, în urmă cu doi ani, de minunatul om de cultură care a fost Liliana Lazia, director al Bibliotecii Județene Constanța și care în primăvara acestui an s-a grăbit să plece în stele”, mărturisește Lică Gherghi-lescu, directorul Teatrului, dar și semnatarul adaptării și regiei spectacolului. „În ianuarie i-am promis că în această stagiune voi monta această piesă și iată astăzi sunt fericit că am putut să-mi țin promisiunea și în același timp să-i aduc împreună cu colegii mei un pios omagiu”.Întrebat de ce a ales acest titlu - „Pisica doldora de bani și nepoții ei orfani”, directorul a declarat pentru „Cuget Liber” că și-a dorit să depășească banalitatea unor titluri simple, dar în același timp să-i învețe pe micuți și un cuvânt nou, respectiv „doldora”.Nu dezvăluim povestea spectacolului care trebuie văzut de toți copiii constănțeni, cu toate că el s-ar adresa, în opinia autorilor, celor cu vârste cuprinse între 3 și 6 ani, pentru că este unul absolut fermecător, atât prin costumele și păpușile folosite, sau prin versificație perfectă, cât și prin montarea cu ajutorul noilor tehnici.De reținut este faptul că piesa are un pronunțat caracter educativ, din care cei mici învață că în viață, indiferent de greutăți, trebuie să fim buni, generoși și nu în ultimul rând uniți.Următoarea reprezentație este progra-mată miercuri, 23 noiembrie, de la ora 10,30.