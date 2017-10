Cine ajunge director de şcoală la ţară

1

Ce zice Gevat ?

Sefa ISJ zice ca nu se mai poate ca o invatatoare , avand doar liceul , sa supervizeze activitatea unui profesor , cu studii superioare de lunga durata . Pai , asta se intampla de ani buni , mai ales , de cand pedeleii au facut varza sistemul . Adica , au pus in fiecar an , directori cu carnet de partid , fara studii , sau cu studii indoielnice , persoane cu grave probleme pshice ( in doua sate , chiar cu placute de argint la cap ...). Dar sunt oameni cu calitati placute lui Gevat si sefei inspectoratului : pot tine palmate chiar posturile titularizabile , pentru a-si plasa clientii , sau pentru a le imparti cu coledgii mai ascultatori . Si chiar pot sa ia salarii de patru-cinci ori mai mari decat un profesor , ba se dau si ca au studii in completare , desi acele hartii , de la universitati fantoma , numite diplome , nu au nicio legatura cu invatamantul . De fapt , astia cu ,,state vechi'', in resursele umane din invatamant , si-au batut joc temeinic tocmai de resursele umane . La scolile de la sate , studiile serioase , facute la zi si la universitati de stat , nu au relevanta celor facute , la universitati fantoma si la distanta . Oricum , apartenenta la Klanul astora ,,cu state vechi'', presupune , calitati agreate si deci , accesul automat la functiile de conducere in scoli .