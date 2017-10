Cine a participat la festivalul de la Cuza Vodă

Miercuri, 11 Iunie 2014.

La Căminul Cultural din comuna Cuza Vodă, a avut a loc a treia ediție a Festivalului „Hora interculturalității”, din cadrul proiectului „Pași spre armonie prin diversitate culturală”.În acest an, festivalul a cuprins mai multe momente artistice prezentate de Școala nr. 14 Constanța cu Grupul folcloric Palazu Mare - cu un moment de dansuri și cântece aromâne și dobrogene, sub îndrumare Eugeniei Teșeleanu, Ansamblul vocal „Karasu” (UDTTMR - filiala Medgidia), sub îndrumarea instructor-coregraf Elis Menagi, Grupul „Mugurii Noșlag” (județul Alba) au prezentat un program folcloric din zona Ardealului, Ansamblul de dansuri „Karasu” (UDTTMR - filiala Medgidia), sub îndrumarea instructor-coregraf Elis Menagi.Ansamblul folcloric „AUDEO”, ce activează în cadrul Casei de Cultură a Primăriei Cernavodă, având ca îndrumător artistic pe Neti Ioniță, a prezentat un moment de dansuri țigănești și tangou, cărora li s-a alăturat Ansamblul folcloric „Conviețuiri” - grup reprezentativ al Primăriei Cuza Vodă, avându-l ca îndrumător artistic pe Virgil Prodan.Elevii Școlii Gimnaziale nr. 1 Cuza Vodă au prezentat mai multe momente artistice cuprinzând dansuri țigănești, dansuri și cântece dobrogene, cântece turcești și tătărești, având ca îndrumători profesoare de învățământ primar și preșcolar reprezentate de Tudorița Buzoianu și Ghiulșen Omer.Momentele artistice au fost prezentate de elevii din cadrul Clubului de lectură al Școlii Gimnaziale nr. 1 Cuza Vodă, sub îndrumarea prof. de învățământ primar și preșcolar Liliana Presadă, Gina Ion și Ana Mihai. În cadrul Paradei costumelor tradiționale, invitații au avut posibilitatea să admire elemente specifice fiecărei etnii participante la festival.