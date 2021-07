Pokerul este în acest moment unul dintre cele mai populare jocuri de poker din lume. Ascensiunea acestui joc distractiv a început în urmă cu aproximativ un secol, dar pokerul are o istorie mult mai vastă.Până în acest moment, istoricii nu au reușit să dovedească cine a inventat pokerul. Totuși, există mai multe teorii.Chinezii susțin că ei l-au inventat, în jurul anilor 900. Pe atunci, acest joc era practicat cu bucăți pictate de domină. Asta și pentru că în acel an cărțile de joc nu erau încă inventate.Pe de altă parte, persanii consideră că ei au inventat jocul, undeva în jurul secolului al XVI-lea. Iar pokerul și-ar "trage" multe reguli din jocul persan "As Nas". Regulile sunt asemănătoare, motiv pentru care există oameni care merg pe această variantă.Nemții au avut și ei un joc denumit "pochspiel", în timp ce francezii s-au jucat "poque". Având în vedere și denumirile, fiecare popor susține că a inventat jocul.Dincolo de aceste ipoteze, prima atestare oficială a jocului de poker datează din anul 1829 și i-a aparținut actorului britanic Joseph Crowell. În timp ce călătorea cu vaporul, el a observat emigranți ce jucau poker, undeva în estuarul râului Mississippi.Desigur, jocul din acele vremuri era diferit de cel din zilele noastre cu alte reguli de poker . Pe atunci nu exista poker texas holdem, poker Omaha, sau oricare altă variantă populară în zilele noastre.Totul era încă la început, iar cele 20 de cărți erau împărțite câte cinci. Fiecare jucător care considera că are mâna cea mai bună paria. Apoi se arătau cărțile, iar cel care avea mâna cea mai bună lua banii.În secolul al XIX-lea, călătoriile pe vapor erau un mijloc de transport foarte întâlnit. Prin intermediul lor s-au produs multe schimbări culturale și nu numai. Dar aceste călătorii lungi pe vapor au contribuit și la popularizarea jocului de poker. În lungile perioade petrecute pe vapor, oamenii socializau și se distrau, iar pokerul era parte din rutina lor deja. Fascinați de acest joc, oamenii au dus pokerul în toate colțurile lumii.Sigur, pokerul avea destul de puține lucruri în comun cu jocul din zilele noastre. Nu existau chinte și culori, ci doar o pereche sau două, tripleții, full și careu. Apoi a fost introdus și draw-ul, care presupunea înlocuirea cărților pe care un jucător nu le dorea cu altele. Iar apoi s-a trecut și la pachetul de cărți cu 52.În urmă cu aproape un veac a fost inventată și cea mai populară versiune a jocului de poker : Texas Hold'Em. Mai exact în 1925, când cărțile aveau aceleași valori, dar jucătorii au început să primească doar două cărți. Celelalte trei erau așezate pe masă, cu fața în sus, astfel că toți cei prezenți în joc le foloseau pentru a-și alcătui propria combinație.Din acel moment, pokerul s-a schimbat mult. Nu a mai devenit neapărat un joc de noroc, ci a devenit și unul în care oamenii aveau posibilitatea să-și arate calitățile. Norocul a început să conteze din ce în ce mai puțin, iar asta a impulsionat această industrie, deoarece oamenii erau dornici să arate cât de buni sunt.Pokerul a devenit un fenomen social, fiind foarte popular în special în SUA. Așa au luat naștere și World Series of Poker , în anii '70. Primul campion, al ediției din 1970, a fost Johnny Moss, care a primit un trofeu de argint ca premiu.De la an la an, popularitatea acestui eveniment a devenit tot mai mare. Turneul a ajuns să fie televizat, iar în prezent sunt peste 100 de evenimente. În plus, WSOP a creat propriul circuit și a ajuns și în Europa, Africa și Asia. Iar câștigătorii au început să primească celebrele brățări, atât de mult râvnite de jucătorii de poker.În zilele noastre, pokerul se joacă cel mai adesea online. Oamenii apreciază că au posibilitatea de a se distra de oriunde și oricând doresc. Iar dezvoltările tehnologice le-au oferit facilități la care oamenii nici nu visau când a fost inventat pokerul.Prima cameră online de poker a fost lansată în 1998. Pe atunci, conexiunea se făcea prin dial-up. Dar în anii ce au urmat au apărut tot mai multe camere de poker, iar din 2003 partidele de poker au stârnit un interes atât de mare încât cele mai importante erau și televizate.Pokerul este foarte popular și în România. Unii oameni joacă doar de dragul distracției, dar alții au făcut trecerea și la o carieră profesionistă. Pentru că una dintre frumusețile pokerului este că poți avea o ascensiune fulminantă în scurt timp. Resurse pentru a învăța regulile sunt o mulțime și e nevoie doar de multă practică pentru a asimila excelent tainele acestui joc minunat.