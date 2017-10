Cazul demiterii directorului Colegiului Național de Artă „Regina Maria“

Cine a avut interes să arunce cu noroi în profesorul Doxan

Din "lotul" celor 18 directori de unități de învățământ schimbați în județul Constanța, cu surprindere am aflat că s-a numărat și prof. dr. Adrian Doxan. Nume de referință pentru cultura constănțeană, prof. Doxan este titular al Colegiului Național de Artă "Regina Maria" din Constanța, muzicolog, scriitor și compozitor, membru al Uniunii Compozitorilor și Muzicologilor din România, cu o vechime de 38 de ani în slujba învățământului și culturii. Reamintim faptul că directorul Doxan a fost demis, pe 6 iunie, ca urmare a plecării sale, pe 1 iunie, la sărbătoarea Școlii din Peștera, zi în care, la sediul Colegiului de Artă, se desfășura proba de aptitudini pentru elevii de clasa a VII-a, iar Doxan era președintele comisiei. "«Oameni de bine» au profitat de absența mea"Ieri, am primit pe adresa redacției un memoriu din partea prof. Adrian Doxan, prin care își dorește să precizeze anumite aspecte legate de demiterea din funcția de director. "Decizia a fost dată fără a se fi demarat o cât de mică anchetă cu privire la activitatea mea, pentru a se stabili gradul de vinovăție și în ce constă ea. De asemenea, nimeni din Inspectoratul Școlar nu a purtat vreo discuție cu mine și nimeni nu a dorit să afle ce s-a întâmplat de fapt. Inspectorul general a făcut afirmații nefondate și neadevărate în mass-media locală, astfel că mă simt obligat să-mi apăr munca și activitatea. Nici gând de lansare a candidaturii cuiva, ci pur și simplu o mare sărbătoare a școlii din Peștera și a copiilor. Ușor de dovedit cu martori ai Inspectoratului și a cadrelor didactice cu care am fost. Singurul efort era acela de a demara o minimă anchetă. Astfel că nu se mai făceau insinuări neadevărate. Am uitat că oamenii sunt așa cum știm și au profitat de absența mea pentru a face un pustiu de bine... Ce nu a înțeles domnul inspector general este că, pe lângă puținii oameni care pot aprecia munca, talentul, pregătirea profesională, realizările personale și cele de la catedră, există și «oameni de bine» care așteaptă momentul să arunce cu noroi. Așa că au găsit, chipurile, un părinte care avea neapărat nevoie de mine, acesta sunându-l pe noul inspector general (când putea să mă fi sunat pe mine personal), pentru ca să se afle că eu am făcut crima de a părăsi Colegiul… și chestia aceasta a prins urgent, spre satisfacția celor care s-au folosit de această împrejurare, drept pentru care, fără prea multe discuții, am primit pedeapsa maximă - eliberarea din funcție!Prin eliberarea mea din funcția de director, a rămas descoperit sectorul cel mai greu - muzica, coregrafia și artele vizuale, sector care nu poate fi condus decât de o personalitate artistică de o mare probitate profesională, pentru că această instituție este vocațională, adică artistică". Contactat, prof. dr. Răducu Popescu, inspector școlar general, a confirmat că a primit și dânsul acest memoriu și i-a transmis prof. Doxan că îi va da curs "și voi urmări personal să fie cât se poate de corect". Prof. Elena Vilău, actualul director al Colegiului de Artă, este de specialitate limba engleză și a venit în urmă cu doi ani la această instituție de prestigiu, în urma restrângerii de activitate la Școala nr. 37.