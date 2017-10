Cinci sutimi declanşează o anchetă la Şcoala 23 August

Cinci sutimi declanșează o anchetă la Școala 23 August

Am primit pe adresa redacției un mesaj prin care se solicita prezența noastră la ședința publică de pretransferări ale învățătorilor, ca urmare a unor nereguli semnalate la Școala 23 August. Luni, 5 mai, sala „Coriolan” a Colegiului Național „Mircea cel Bătrân” nu a mai găzduit conferințe de presă sau alte întâlniri ale cadrelor acestei instituții, ci o ședință publică organizată de Inspectoratul Școlar Județean Constanța. Și poate că ar fi trecut, ca și în ceilalți ani, neobservată, dacă n-am fi primit un semnal intitulat „Fraudă în învățământ”: „La Școala 23 August, două învățătoare luptă pentru un post de titular. Ele sunt titulare la Pecineaga și, respectiv Cerchezu. Ei bine, una dintre ele apelează la cele mai josnice metode, acoperită de directori. Da, la plural, pentru că aceștia au semnat adeverințe false, din care să reiasă o activitate menită a-i spori punctajul. Dovezile falsului sunt ușor de depistat. Învățătoarea cu doar gradul definitivat a obținut un punctaj cu 6 sutimi mai mare decât cea care are gradul didactic unu și 18 ani vechime. Mai mult, aceasta și-a făcut un buletin cu domiciliul în 23 August, pe data de 23 martie 2008, cu trei zile înainte de depunerea actelor, ea fiind navetistă din Agigea, unde, de fapt, locuiește cu familia, comună în care este membru PNL, candidată la postul de consilier local. Transportul de fapt i-a și fost decontat, fapt ce reiese din actele Primăriei. Învățătoarea, care este localnică de 10 ani în 23 August, căsătorită și cu doi copii, dintre care unul elev în clasa I, este sabotată și a fost avertizată că, dacă se intervine politic, ea nu are ce face. E strigător la cer! Ea nu poate contesta punctajul colegei, ci doar pe al ei. Dar aceasta care își spune învățătoare este bine sprijinită. Activitatea ei pe ultimii doi ani școlari încheiați nu poate întruni punctajul declarat întrucât nu a fost nici șef al comisiei metodice învățători, nici membru în consiliul de administrație, nici membru al comisiei pentru asigurarea calității, funcții care i-ar fi oferit punctajul maxim, așa cum reiese din fișa de evaluare, sprijinită pe documente justificative mincinoase. Abia în acest an școlar a fost numită șefa comisiei metodice învățători, funcție care nu contează în acest concurs. Dl. Talianu, ziarist al sindicatului, a fost deja informat, la fel și inspectorul, dar nu se va rezolva nimic. Nimeni nu riscă să spună lucrurilor pe nume, pentru că se tem că-și pierd postul”. O departajare cu semnul întrebării De la inspectorul școlar general adjunct Mircea Vrană am aflat că este vorba despre Ghiuzin Adilburi, învățătoare titulară la Școala de Arte și Meserii Cerchezu, și Elena Vasilca, titulară la Școala de Arte și Meserii din Pecineaga, ambele detașate la Școala 23 August din 15 septembrie 2007, ambele foarte bine apreciate de foștii directori, respectiv Geanina Zaharia și Dumitru Gheorghe. De asemenea, l-am contactat și pe Nurla Erol, directorul Școlii de Arte și Meserii 23 August, care ne-a declarat că „se fac valuri degeaba. Există un post liber, pentru care ISJ Constanța, în urma studierii dosarelor, a stabilit punctajele de evaluare”. Cât privește afirmația din sesizare legată de sprijinul politic, prof. Nurla se îndoiește că partidul poate să intervină în grila de punctare. Concret, pentru a participa la aceste sesiuni de pretransferări, fiecare cadru didactic completează o fișă de evaluare a propriei activități, care cuprinde: obiectiv de evaluare, itemii evaluați, punctajul MECT, punctajul obținut și observații, la care se anexează toate documentele care certifică afirmațiile punctate, parafate „conform cu originalul” de către directorii unităților. În urma acestor evaluări, proprii, dar și ale comisiei de mobilitate a ISJ Constanța, Ghiuzin Adilburi a obținut 34,95 puncte, iar Elena Vasilca - 34,90 puncte. Va să zică le-au despărțit 0,05 puncte, în opinia multora, specialiști în domeniu, o departajare cam dubioasă. Caz fără precedent Interesându-ne ce se știe la ISJ Constanța despre acest caz, am aflat că nu a fost depusă nici o contestație scrisă în perioada prevăzută de lege, respectiv 21-23 aprilie. În schimb, Anamaria Burada, inspector de imagine, a declarat că „nu intră în atribuțiile comisiei de mobilitate a ISJ verificarea legalității actelor depuse de candidați, directorii unităților de învățământ fiind responsabili pentru actele eliberate. Comisia a acordat punctajele celor două învățătoare în baza documentelor doveditoare existente în dosarele depuse”. Cum la finalul ședinței publice de luni, Adilburi Ghiuzin a câștigat postul, din discuția cu Ion Popescu, vicepreședintele FSLI filiala Constanța și membru în comisia de evaluare, am aflat că Elena Vasilca urmează să depună o contestație privind modalitatea de ocupare a postului, dar va solicita și o verificare a punctului V - „activitatea metodică și științifică dovedită prin documente justificative” litera „a”, din Fișa de evaluare, unde Adilburi a câștigat punctajul maxim, „cam imposibil de întrunit. Urmează să se constate dacă există, la Școala 23 August, acte originale doveditoare. Dar cum n-a mai existat o astfel de anchetă de mobilitate, urmează ca și Ministerul Educației să fie informat, întrucât, dacă se constată fals în acte, directorului i se poate întocmi dosar penal”, a mai adăugat vicepreședintele Popescu. Cârcotașii ar spune că nu politicul și-a băgat coada, ci mai repede… apartenența la același grup etnic, ținând cont că și directorul și inspectorul de resurse umane din ISJ sunt de aceeași etnie cu învățătoarea câștigătoare. Dar, cum noi nu aplecăm urechea la cârcoteli și respectăm obiectivitatea, așteptăm cu interes rezultatele anchetei ce urmează a fi declanșată de Inspectoratul Școlar la Școala din 23 August.