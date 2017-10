Cinci profesori în cursa pentru postul de inspector şcolar general

9

ARTICOLUL

Doamna, cereti institutional ministerului sa mai dea un ORDIN in urmatoarea saptamana ca in weekend BUCOVALA sa-si prezinte demisia daca vrea sa candideze, pai ce naiba, chiar asa pe fata, vine machedoanca si ne rade in nas cu Popescu?. Pai astia au cumparat si data trecuta concursul si e clar ca asta vor si acum.