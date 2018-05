Cinci elevi constănţeni, în finala europeană a competiției Sci-Tech Challenge 2018

Cinci elevi constănțeni, în finala europeană a competiției Sci-Tech Challenge 2018

Cinci elevi din Constanța s-au calificat în finala europeană a competiției Sci-Tech Challenge 2018, organizată de Junior Achievement România, cu sprijinul ExxonMobil România. Aflată la cea de-a VI-a ediție în România, competiția încurajează tinerii să își aplice cunoștințele în domeniile Științei, Tehnologiei, Ingineriei și Matematicii și să își dezvolte creativitatea și aptitudinile antreprenoriale.Anul acesta, 104 elevi constănțeni au participat la finala națională a competiției Sci-Tech Challenge 2018, unde au fost provocați să gestioneze, cu un impact cât mai redus asupra mediului, serviciul public de transport al unui oraș care găzduiește Campionatul European de Fotbal din 2020.Echipa câștigătoare a propus o combinație de măsuri pentru un plan de transport eficient care include: o rețea particularizată de transport, cu restricționarea și prioritizarea anumitor benzi din bulevardele principale ale orașului în timpul evenimentului (pentru autobuze și biciclete), folosirea de autobuze Double-Decker electrice/hibride, fără emisii, care să ofere și o experiență turistică deosebită pentru vizitatori și crearea unei aplicații mobile pentru închirierea de biciclete din stații special amenajate.Elevii constănțeni care vor reprezenta România la finala europeană sunt: Sonia Cornea și Vlad Andrei Dogaru, ambii de la Colegiul Național „Mircea cel Bătrân”, Andrei Ivan, de la Colegiul Național Pedagogic „Constantin Brătescu”, Diana Teodora Vrabie, de la Liceul Teoretic „Ovidius” și Bianca Goidan, de la Liceul Teoretic „Lucian Blaga”.„Am fost încântată de echipa pe care am avut-o, oameni extrem de receptivi, cu care am împărtășit idei multiple și am lucrat cu drag. Mi-a plăcut mult faptul că fiecare s-a mobilizat și, deși eram în criză de timp, am reușit să punem totul cap la cap. Consider că pentru mine a fost o experiență interesantă, o zi petrecută productiv, din care am avut ce să învăț și mă bucur că am avut ocazia să iau parte la o competiție care solicită o viziune pentru viitor, care dezbate teme reale și îți cere să cauți soluții”, povestește Sonia Cornea, elevă a Colegiului „Mircea”.O experiență unicăSci-Tech Challenge își propune să motiveze elevii cu vârste cuprinse între 15-18 ani să ia în considerare matematica, știința și tehnologia în alegerea viitoarei lor profesii, să crească gradul de conștientizare cu privire la importanța științei și a tehnologiei și la modul în care acestea pot fi aplicate în afaceri pentru a răspunde provocărilor viitoare.Evenimentul a atras elevi de la 17 licee din județul Constanța, pasionați de știință, tehnologie și antreprenoriat. Ei au fost repartizați în echipe formate aleatoriu, au interacționat și și-au pus în valoare cunoștințele, creativitatea și abilitățile de prezentare. Pe parcursul competiției, tinerii au fost mentorați de nouă angajați voluntari ai companiei ExxonMobil România, care le-au oferit explicații și sfaturi privind aspectele tehnice, financiare și elementele de marketing asociate proiectelor lor.Elevii câștigători vor participa la finala europeană a competiției Sci-Tech Challenge, care se va desfășura la Bruxelles, în perioada 15 - 17 mai 2018. Aici, elevii constănțeni vor concura împotriva câștigătorilor finalelor naționale din celelalte trei țări participante: Belgia, Italia și Olanda.