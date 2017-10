Chitaristul trupei Queen va concerta, în premieră, în România

Ştire online publicată Luni, 29 Februarie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

"Venim în România. Așteptăm cu nerăbdare să vă facem să vibrați de energia muzicii rock!", spun Brian May și Kerry Ellis într-un clip video adresat fanilor români și publicat pe canalul de pe platforma YouTube al chitaristului.Brian May, chitaristul trupei Queen, va concerta anul acesta pentru prima dată în România. Primul spectacol al artistului va avea loc peste două săptămâni, pe 14 martie, la Sala Palatului din București, fiind vorba despre un proiect muzical personal al artistului, inclus în turneul european intitulat "One Voice", pe care acesta îl susține alături de solista britanică Kerry Ellis.Întâlnirea cu Brian May, unul dintre cei mai apreciați chitariști ai lumii și membru fondator al unei trupe de care se leagă zeci de ani din istoria muzicii rock, este unul dintre cele mai așteptate momente ale anului. Artistul și-a început deja turneul european care îl va aduce pe 14 martie și la București cu unul dintre proiectele sale de suflet: colaborarea cu Kerry Ellis, scrie realitatea.net