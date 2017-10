Chiar trebuie să ne pară rău că nu ia Oscar?

Pelicula „4 luni, 3 săptămâni și 2 zile”, de Cristian Mungiu, nu se regăsește între cele nouă filme din selecția preliminară în cursa pentru Oscarul pentru Cel mai bun film într-o limbă străină, potrivit site-ului oficial, Oscars.org. Anunțul vine după ce, duminică noaptea, filmul românesc premiat cu Palme d’Or a pierdut Globul de Aur pentru film străin, categorie la care era nominalizat, moment la care ne-am permis o opinie de cinefil. Am primit și semnale de partea cititorilor că într-adevăr acest film este o mare porcărie. Și-atunci de ce atâtea pretenții pe seama acestei pelicule ce poate constitui doar un document al suferințelor trăite de femei pe vremea comunismului, n-o să înțelegem. De unde atâtea ifose de marcă? Nominalizările pentru Oscarul pentru film într-o limbă străină se fac în două etape. Întâi sunt selecționate nouă pelicule din cele 63 declarate eligibile, apoi sunt anunțate cele cinci filme nominalizate, pe 22 ianuarie. Au fost selectate pe lista scurtă „The Counterfeiters” (Austria), „The Year My Parents Went on Vacation” (Brazilia), „Days of Darkness” (Canada), „Beaufort” (Israel), „The Unknown Woman” (Italia), „Mongol” (Kazahstan), „Katyn” (Polonia), „12" (Rusia) și „The Trap” (Serbia).