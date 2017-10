Chestiunea pirateriei, discutată la "Les Films de Cannes a Bucarest"

Tendințele din cinema-ul actual, soarta criticii de film si chestiunea pirateriei vor fi puse în discuție la Les Films de Cannes a Bucarest (23 - 29 octombrie) potrivit Agerpres. Printre invitați se numără distribuitorul francez Jean Labadie, Christopher Elkins - CEO-ul companiei MUSO, care a dezvoltat un program complex anti-piraterie și renumitul critic francez Pascal Merigeau. Seria de evenimente speciale organizate sub titulatura "Les Films de Cannes a Bucarest — în dezbatere" începe în data de 24 octombrie cu "Pirateria și cinema-ul. Cum le împăcăm?" și continuă, pe 25 octombrie, cu dezbaterea "Cum, de ce și pentru cine mai scriem despre filme?". Les Films de Cannes a Bucarest și Asociația Culturală Control N lansează o provocare pentru tinerii critici de film, pe care își propun să îi angreneze în dezbatere. Un concurs organizat special cu ocazia acestor conferințe, "Fii critic la Cannes!", oferă șansa participanților de a obține o acreditare — cu transport și cazare asigurate — la Festivalul de la Cannes, ediția din 2016.Concursul li se adresează tinerilor sub 35 de ani care scriu constant la o publicație sau un blog despre cinema și au minim patru texte publicate în ultimul an.Pentru înscriere, cei interesați trebuie să completeze aplicația disponibilă pe filmedefestival.ro/2015/înscriere/ până pe 16 octombrie, la ora 23,59, și să trimită patru texte publicate în ultimul an. Se vor alege 10 finaliști care vor primi acreditare la Les Films de Cannes a Bucarest, participanții din afara Bucureștiului având cazare și masă asigurate în weekend-ul 23 — 26 octombrie.Finaliștii vor participa la conferințe și vor înscrie trei texte pentru jurizarea finală: un preview despre Les Films de Cannes a Bucarest (vor fi apreciate unghiurile și abordările inedite), cronica unui film văzut în festival și o relatare despre conferințele la care au participat. Pe baza celor trei texte, publicate până la 1 noiembrie, organizatorii vor alege câștigătorul care va avea șansa de a merge la Cannes. Concursul "Fii critic la Cannes!" este organizat în parteneriat cu Asociația Culturală Control N, cu sprijinul Centrului Național al Cinematografiei.Les Films de Cannes a Bucarest va avea loc între 23 și 29 octombrie, la Cinema Studio, Cinema Elvire Popesco și CinemaPRO. Intrarea la evenimente este liberă.