Cetatea Histria, comoara "îngropată" în pământ

Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța (MINAC) a elaborat un proiect pentru refacerea complexului arheologic de la Histria, unde nu au mai fost efectuate lucrări de anvergură de foarte mulți ani și unde, în plus, a mai rămas chiar pământ nedegajat încă din anii ’70. Din păcate, această imagine a fost lăsată așa de restauratorii care au lucrat în zonă în acea perioadă. Ca urmare, la Histria există acum depuneri masivede pământ ce trebuie evacuat.Necesitatea unui program de modernizare a infrastructurii culturale a sitului arheologic Histria este justificată prin asigurarea și diversificarea accesului publicului la cultură prin creșterea gradului de accesibilitate cognitivă și turistică al sitului arheologic Histria. Modernizarea trebuie să aibă în vedere două direcții principale de acțiune: Muzeul sitului arheologic Histria și circuitul de vizitare al cetății Histria.La Muzeul sitului arheologic Histria, obiectivul general este creșterea accesibilității și atractivității muzeului sitului arheologic Histria.„Totul este justificat de faptul că muzeul de sit constituie o modalitate a cunoașterii monumentelor istorice, văzute ca sursă de educație prin cultivarea respectului față de valorile cultural istorice. Pentru atingerea acestui obiectiv, este absolut necesară punerea în practică a câtorva obiective specifice. Spre exemplu, acolo este nevoie de modernizarea modalităților de expunere, astfel încât expoziția să fie realizată cu mijloace tehnice moderne și adaptate scopurilor dorite a fi atinse (vitrine, lumină, scenografie arhitecturală etc). Apoi, se impune ridicarea la standardele muzeologice actuale prin identificarea celor mai potrivite și sugestive tehnici muzeografice, care să crească gradul de intuitivitate al muzeului (diorame, reconstituiri 3D, anastiloza templul lui Teos Megas etc). Nu în ultimul rând, se dorește atingerea unui ridicat grad de atractivitate pentru turiști (adaptarea modalităților de expunere, folosirea unui limbaj comun al etichetelor, folosirea codurilor de culori pentru diferite epoci istorice, realizarea de ilustrații grafice sugestive, folosirea de reconstituiri 3D și a machetelor). De asemenea, este necesară instalarea unui sistem de climatizare care să permită vizitarea muzeului în condiții decente și în condițiile unor temperaturi foarte ridicate în lunile iulie și august”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, directorul MINAC, Traian Cliante.Și cele cinci incinte au nevoie de consolidareÎn plus, de curând, actuala echipă de arheologi și-a propus un nou program de cercetări arheologice, destinat încercării de a elucida acele probleme care n-au putut fi rezolvate de vechile săpături. Cu precizarea că între anii 1990-1999 s-au redeschis unele sectoare a căror publicare exhaustivă nu fusese asigurată (cum ar fi acelea ale incintei arhaico-elenistice și cartierului arhaic de pe platou, precum și din cartierul rezidențial de secol VI p. Chr.), precum și cu speranța că rezultatele acestor noi cercetări își vor găsi locul în prestigioasa serie monografică Histria, aici se va începe cu cercetările destinate cunoașterii mai aprofundate a perioadei grecești.Trebuie precizat că, încă din anul 1990, odată cu schimbarea opticii forurilor responsabile cu cultura din România, a fost consolidat, dar încă nefinisat), edificiul termal din afara incintei romane târzii, a fost înlăturată imensa cantitate de pământ provenit din vechile săpături care obtura perspectiva laturii de sud a acesteia, iar recent, s-a trecut la conservarea (primară) a numeroaselor locuințe din cetatea târzie, acțiune care ar trebui finalizată în următorii doi ani.Totuși, a subliniat directorul MINAC, rămân de făcut marile consolidări, acelea care vor necesita nu numai proiecte adecvate, ci și o mână de lucru specializată, din rândul cărora trebuie avute în vedere cele cinci incinte azi vizibile.„De asemenea, vor trebui să intre în consolidare și cele două edificii termale, cel din afara incintei târzii urmând a fi doar finisat, cel din interiorul ei, pentru care s-a întocmit recent un proiect de consolidare, necesitând integrarea într-un ansamblu coerent a tuturor intervențiilor anterioare. Acțiuni similare vor trebui întreprinse și la cele patru bazilici creștine, dar mai cu seamă la cea episcopală”, a adăugat muzeograful.O colecție impresionantăOricum, vizitatorii trebuie să știe că, înainte de a pătrunde în parcul arheologic propriu-zis, pot vizita Muzeul Histria, care adăpostește unele dintre cele mai importante descoperiri din cetate și din teritoriul său. La ora actuală, colecția este alcătuită din vase ceramice și de piatră, obiecte de uz personal și casnic, sculpturi, piese de arhitectură, inscripții.Ele sunt repartizate pe epoci (greacă și romană, romană târzie), urmărindu-se succesiunea lor în timp.