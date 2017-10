Ceremonia de decernare a Premiilor Oscar, la cea de-a 89-a ediţie

Ceremonia de decernare a Premiilor Oscar, la cea de-a 89-a ediție

Ştire online publicată Duminică, 26 Februarie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Grandioasa gală a Premiilor Oscar are loc, anul acesta, la Dolby Theatre din Hollywood, California, fiind transmisă în direct de canalul american de televiziune ABC, dar și în numeroase alte țări din lumea întreagă, fiind așteptată de milioane de cinefili.În România va fi transmisă de Digi24 și Digi Film, în noaptea de 26 spre 27 februarie 2017, începând cu ora 2.00.Premiile Academiei Americane de Film, celebrele Oscaruri, vor recompensa, anul acesta, excelența în cinematografia anului 2016, în cadrul a 24 de categorii, la care se adaugă premiile onorifice, cele pentru realizări deosebite sau alte distincții.Gazda ediției din acest an va fi comediantul, actorul și prezentatorul de televiziune Jimmy Kimmel. Lui i se va alătura o pleiadă de artiști, printre care cei patru câștigători la categoriile care recompensează cei mai buni actori ai ediției de anul trecut, Leonardo DiCaprio, Brie Larson, Mark Rylance și Alicia Vikander.Pe lângă actorii celebri care vor urca pe scenă, publicul va avea ocazia să revadă și muzicieni îndrăgiți, cum ar fi Justin Timberlake, John Legend, Sting sau Lin-Manuel Miranda, care vor interpreta piese muzicale nominalizate la ediția din acest an a Oscarurilor.Anul acesta, la categoria cel mai bun film, se află în competiție producțiile "Arrival", "Fences", "Hacksaw Ridge", "Hell or High Water", "Hidden Figures", "La La Land", "Lion", "Manchester by the Sea" și "Moonlight".Cel mai bun actor în rol principal va fi desemnat dintre Casey Affleck ("Manchester by the Sea"), Andrew Garfield ("Hacksaw Ridge"), Ryan Gosling ("La La Land"), Viggo Mortensen ("Captain Fantastic") și Denzel Washington ("Fences"), iar pentru cel mai bun actor în rol secundar, disputa se va da între Mahershala Ali ("Moonlight"), Jeff Bridges ("Hell or High Water"), Lucas Hedges ("Manchester by the Sea"), Dev Patel ("Lion") și Michael Shannon ("Nocturnal Animals").Pentru categoria rezervată celei mai bune actrițe în rol principal, au fost nominalizate Isabelle Huppert ("Elle"), Ruth Negga ("Loving"), Natalie Portman ("Jackie"), Emma Stone ("La La Land") și Meryl Streep ("Florence Foster Jenkins"), iar cea mai bună actriță în rol secundar va fi aleasă dintre Viola Davis ("Fences"), Naomie Harris ("Moonlight"), Nicole Kidman ("Lion"), Octavia Spencer ("Hidden Figures") și Michelle Williams ("Manchester by the Sea").La categoria cel mai bun regizor, au fost nominalizați Denis Villeneuve ("Arrival"), Mel Gibson ("Hacksaw Ridge"), Damien Chazelle ("La La Land"), Kenneth Lonergan ("Manchester by the Sea") și Barry Jenkins ("Moonlight").Pentru cel mai bun film de animație, se află în competiție "Zootopia", "Kubo and the Two Strings", "Moana", "The Red Turtle", "My Life as a Zucchini".Cât despre cel mai bun film într-o limbă străină, acesta va fi desemnat dintre "Land of Mine" (Danemarca), "A Man Called Ove" (Suedia), "The Salesman" (Iran), "Tanna" (Australia) și "Toni Erdmann" (Germania), coprodus de Ada Solomon.