Cercul de Creaţie Literară din Medgidia, campion la concursuri naţionale

Cercul de Creație Literară din Medgidia, campion la concursuri naționale

Elevi din Medgidia și din Constanța au fost premiați, recent, în cadrul unor concursuri literare naționale. Majoritatea dintre ei sunt pregătiți de către prof. Abdulea Petcu, coordonatorul Cercului de Creație Literară din Cadrul Clubului Copiilor Medgidia. Astfel, la Brăila, în urma concursului „Ars nova”, organizat de Inspectoratul Școlar Județean Brăila, au fost premiați 17 elevi din toată țara. Din Medgidia, câștigătorii la secțiunea proză sunt: Mădălina Sarafu, clasa a VIII-a la Școala „Constantin Brâncuși” - premiul întâi, Maria Girip, clasa a VIII-a la Școala „Constantin Brâncuși” - premiul III, Ema Mafteiu, clasa a XI-a la Liceul Teoretic „Nicolae Bălcescu” - mențiune, Diana Dogaru, clasa a VI-a, Școala „I.L. Caragiale” - mențiune. Pentru proză, au fost premiați: Ruxandra Nanu, clasa a VI-a la Școala nr. 1 Năvodari - premiul I, Jeni Șteflea, clasa a VII-a la Școala „I.L. Caragiale” - premiul II, Sorin Eduard Manta - clasa a VIII-a la Școala „I.L. Caragiale” - premiul III, Adina Oprea – clasa a VI-a la Școala „Constantin Brâncuși” - mențiune și Andrada Hurmuzache, clasa a X-a, Colegiul Național „Mircea cel Bătrân” Constanța. De asemenea, elevii talentați din Medgidia și Constanța au participat și la etapa județeană a Concursului de creație literară „Tinere condeie”. Dintre aceștia, s-au calificat la faza națională, categoria gimnaziu: Maria Girip, clasa a VIII-a la Școala „Constantin Brâncuși” Medgidia – premiul I pentru poezie, Eduard Sorin Manta, clasa a VIII-a la Școala „I.L. Cara-giale” Medgidia – premiul I pentru proză, Diana Dogaru, clasa a VI-a la Școala „I.L. Caragiale” Medgidia - premiul II pentru proză. La categoria liceu, vor merge mai departe: Adrian Duțu, clasa a X-a la Liceul Teoretic „Mihai Eminescu” Constanța, - premiul I pentru proză, Coralia Pohrib, clasa a XI-a la același liceu - premiul II pentru proză, Diana Sima, clasa a XI-a la Liceul „Callatis” Mangalia - premiul I pentru dramaturgie, Cristina Ilea, clasa a IX-a la Liceul „Nicolae Bălcescu” Medgidia - premiul I pentru eseu, Andreea Popia, clasa a XII-a, Liceul Teoretic „Traian”, Constanța - premiul I pentru poezie și Oana Cerbănescu, clasa a XII-a la Liceul Internațional de Informatică Constanța - premiul II pentru poezie. Distincțiile nu se opresc, însă, aici. Așa cum ne-a informat prof. Abdulea Petcu, alți elevi din Medgidia au câștigat premii la Concursul Internațional de Poezie și Proză organizat de Academia de Interferențe Culturale Internaționale, Fundația „Paul Polidor” și Inspectoratul Școlar al Municipiului București. Au obținut premii și mențiuni: Doru Ciutacu, clasa a III-a la Școala „Lucian Grigorescu”- premiul I, Diana Dogaru, clasa a VI-a la Școala „I.L. Caragiale” - premiul II, Cristina Axenia, clasa a V-a la Școala „Constantin Brâncuși” - mențiune, Bianca Moise, Maria Bratu și Seiza Ibadulea, clasa a IV-a la Școala „Constantin Brâncuși” - mențiuni. Elevii nu sunt la primul succes de acest gen, ei participând în mod regulat la concursuri literare, sub îndrumarea prof. Abdulea Petcu.