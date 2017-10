Cercetători de top în domeniul matematicii vin la Universitatea „Ovidius“

Ştire online publicată Marţi, 08 Mai 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Facultatea de Matematică și Informatică, din cadrul Universității „Ovidius” din Constanța, organizează, în perioada 10-11 mai, cea de-a doua ediție a „Workshop for Young Researchers in Mathematics”.Manifestarea este organizată în colaborare cu Institutul de Matematică „Simion Stoilow” al Academiei Române (IMAR), Societatea de Științe Matematice din România, Filiala Constanța și Facultatea de Matematică și Informatică, Universitatea din București.La manifestare vor participa cadre universitare și cercetători de la prestigioase universități și institute de cercetare din țară: Institutul de matematică „Simion Stoilow ” al Academiei Române, Universitatea din București, Universitatea din Craiova, Universitatea Politehnică București, Academia de Științe Economice București. Vor susține expuneri, alături de cercetătorii români și numeroși matematicieni din Belgia, Franța, Spania, Italia, Statele Unite.Workshop-ul este structurat pe două secțiuni: Algebră, teoria nume-relor, geometrie, geometrie algebrică și Analiză, matematică aplicată și ecuații cu derivate parțiale.Anul acesta, în cadrul secțiunii de algebră, va avea loc o sesiune specială de algebră comutativă, organizată de Facultatea de Matematică și Informatică, prin lect. univ.dr. Denis Ibadula, în colaborare cu lect.univ.dr. Marius Vlădoiu și asist.univ.dr. Dumitru Stamate, de la Universitatea București, și Bogdan Ichim, de la IMAR, București, dedicată profesorului Dorin Popescu, Doctor Honoris Causa al Universității „Ovidius”, aflat la cea de-a 65-a aniversare.Workshop-ul reprezintă o întâlnire a tinerilor cercetători de top din domeniul matematicii, care au fost de-a lungul timpului beneficiarii unor burse doctorale sau post-doctorale la prestigioase universități din țară sau străinătate, care au accesat și obținut fonduri europene, granturi de cercetare naționale și burse postdoctorale, beneficiind astfel de fonduri guvernamentale și europene destinate cercetării în domeniul matematicii.Din comitetul de organizare fac parte cercetător dr. Florin Ambro, cercetător dr. Liviu Ignat, cercetător dr. Ionel Popescu, Institutul de ma-tematică al Academiei Române, cercetător dr. Wouter Castryck, Ka-tholieke Universiteit of Leuven, Belgia, lector univ. dr. Costantin Costara, cercetător dr. Cristian Enache, lector univ. dr. Denis Ibadula, Universitatea „Ovidius” din Constanța.