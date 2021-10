Centrul Județean de Excelență a prelungit înscrierile elevilor, în timp ce programul „Hai la Olimpiadă!” a fost luat cu asalt

După cum am fost informați, conducerea acestei instituții a decis, după consultarea cadrelor didactice care vor susține cursurile în această instituție, ca orele de pregătire de la grupele de performanță să se desfășoare, din data de 30 octombrie 2021, în mediul online.





„Decizia are la bază nu numai creșterea accelerată a ratei de incidență în ceea ce privește infectarea cu virusul SARS-CoV-2 de la nivelul județului Constanța, dar și faptul că elevii ce vor participa la cursuri vor proveni din unități școlare diferite, ceea ce va îngreuna foarte mult o monitorizare adecvată a stării lor de sănătate. De asemenea, testul de evaluare a nivelului cognitiv la disciplina la care se dorește participarea la pregătire nu se va mai susține, așa cum era programat pentru data de 23 octombrie 2021, în format fizic. Recomandarea încărcată în formularul de înscriere va reprezenta un instrument de selecție pentru acest an școlar. Diplomele care atestă participarea/ obținerea de premii sau de mențiuni la olimpiadele școlare aprobate de Ministerul Educației pentru disciplina la care se candidează înseamnă un punct în plus pentru cel care participă la înscriere. Dacă numărul elevilor înscriși la o disciplină și pe un nivel de studiu depășește cu mult numărul de elevi considerat optim pentru desfășurarea orelor de pregătire chiar și în mediul online, se va susține o testare online care va fi anunțată de către profesorul grupei în prima întâlnire online din data de 30 octombrie 2021”, se mai precizează în comunicatul transmis de ISJ Constanța.





Aproape 500 de elevi constănțeni înscriși la Centrul „Hai la Olimpiadă!”





Perioada pentru înscrierile elevilor în programul susținut de Fundația eMAG – „Hai la Olimpiadă!” pentru anul școlar 2021-2022 s-a încheiat pe data de 11 octombrie. La nivel național, în acest an școlar s-au înscris peste 5.500 de elevi în cele 54 de centre de pregătire oferită gratuit, organizate în 26 de localități.





Numai în centrul de la Constanța s-au înscris aproape 500 de elevi, după cum urmează: la chimie (coordonator prof. Doina Bălașa) – 57 elevi, la fizică (coordonator prof. Ion Băraru) – 118 elevi, la informatică (coorodnator prof. Antoaneta Laura Giuglea) – 68 de elevi, iar la matematică (coordonator prof. Cătălin Zîrnă) – 243 elevi. La această ultimă materie, numai la clasa a V-a s-au înscris 88 de elevi și urmează să se organizeze o selecție, eventual o reorganizare a grupelor.





Reamintim că Centrul „Hai la Olimpiadă!” a luat ființă în urmă cu opt ani, iar în cadrul programului sunt susținuți elevii și profesorii care doresc să se pregătească și să facă performanță la matematică, informatică și fizică. Începând din 2014, BCR devine partener al programului prin susținerea, alături de Fundația eMAG, a centrelor de pregătire și a celor mai importante concursuri pentru elevi. Prin „Hai la Olimpiadă!”, profesorii din centrele de pregătire sunt recompensați material pentru orele de pregătire a elevilor, iar cele mai bune rezultate ale copiilor la concursurile naționale și internaționale primesc premii motivante.





Pe baza completării formularului online - care poate fi accesat printr-un link postat pe forumul Inspectoratului Școlar Județean Constanța, la secțiunea Centrul Județean de Excelență -, elevii pot participa la selecția pentru constituirea grupelor din cadrul CEX, pentru limba și literatura română, matematică, fizică (gimnaziu și liceu), chimie, biologie (doar liceu – clasele IX-XI), limba engleză (nivel FCE/CAE – a VII-a – a IX-a și nivel CAE/CPE – a IX-a – a XII).