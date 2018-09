Centrul de Studii Colibri inaugurează cel de-al doilea sediu, din cartierul Faleză Nord

Noul an școlar vine cu surprize colorate la SCOALA PRIMARA si GRADINITA COLIBRI. Cu acest prilej, va fi inaugurat cel de-al doilea sediu, din cartierul Faleză Nord, de pe strada Unirii nr. 67. Aici își vor desfășura activitatea cinci clase de învățământ primar și trei grupe de grădiniță.







Elevii și preșcolarii sunt așteptați într-o clădire modernă, concepută și realizată la cele înalte standarde. Sălile sunt mari, spațioase și luminoase, iar dotările sunt pe placul celor mici, dar și ergonomice, moderne și funcționale.







Noua clădire are trei etaje și se întinde pe o suprafață de 1.500 de metri pătrați, în care sunt desfășurate opt săli de clasă. În plus, imobilul cuprinde sală de recreere si activitati sportive, sală de mese, sală multimedia, cabinet medical, teren de sport, asigurând cele mai bune condiții pentru cei mici. De asemenea, copii au acces la salina proprie din celalalt sediu, au sală de lectură iar clasele sunt dotate cu materiale moderne și specifice vârstei preșcolarilor și școlarilor. În plus, spațiul de joacă si terenul de sport sunt generoase, copiii având la dispoziție o curte de 1.000 de metri pătrați.







Centrul de Studii Colibri, unic la nivelul județului Constanța, cuprinde SCOALA PRIMARA si GRADINITA COLIBRI si pune la dispozitie grupe de creșă, pentru copii de la șase luni, grupe de grădiniță cu program normal și grupe de grădiniță cu program prelungit, școală primară, cu clasele 0 - 4, și afterschool. Cu o experiență la grădiniță de mai bine de opt ani, centrul a primit în anul 2012 autorizația și pentru nivelul primar. Anul 2014 a marcat și acreditarea de către Ministerul Educației Naționale a grădiniței, o încununare a tuturor eforturilor depuse în cadrul unității, dar și o confirmare a valorilor și calității serviciilor oferite de Centrul de Studii Colibri.







Astfel, activitățile se desfășoară conform curriculumului stabilit de Ministerul Educației Naționale, îmbunătățit prin curricumul la decizia unității. Pe lângă tot ceea ce învață prin joc, cei mici beneficiază de psiholog și asistență medicală permanentă. Limba engleză este predată intensiv la toate grupele și clasele, iar, începând cu grupa mijlocie, copiii au șansa de a învața și a doua limbă străină, la alegere, franceza sau germana.







În ce privește Scoala Primară din cadrul Centrului de Studii Colibri, cursurile au la bază curriculumul național aprobat de Ministerul Educației Naționale. Totuși, abordarea este una modernă, europeană, care utilizează metode activ-participative, lucrul pe efective mici de copii și învățarea prin cooperare, valorificarea inteligențelor multiple și a inteligenței emoționale, precum și dezvoltarea competențelor transdisciplinare.







În cadrul programei sunt organizate activități de învățare în care elevii aplică tocmai conținuturile însușite la situații de viață reală. Se pune accentul și pe învățarea diferențiată și studiul individualizat, conform nevoilor și programului fiecărui elev. Elevii au cinci ore de limba engleză pe săptămână și, o dată pe lună, au English Special Day, o zi în care comunică exclusiv în limba engleză. În plus, pot lua lecții de teatru și de dans, sunt organizate ateliere cu diferite activitati.







Centrul After School este la dispoziția elevilor din clasele primare, care își pot face temele aici sub supravegherea personalului specializat, se pot relaxa, dar și participa la activități practice, cum ar fi jocuri educative și de socializare.







„ Noul sediu este generos, cu spații pregătite pentru a primi copiii. Spatiul a fost gandit in detaliu si indeplineste cele mai exigente cerinte. Proiectul este curajos si efortul depus pentru realizarea acestuia a fost mare. Incercam sa ne dezvoltam permanent, sa ne perfectionam si ne mandrim ca formam un colectiv performant. Echipa noastră pune accentul pe antrenarea minții copiilor spre cunoaștere. Practic, reușim să armonizăm nevoile copiilor cu așteptările părinților, printr-un sistem educațional care valorifică abilitățile și calitățile individuale. Considerăm că este important să îi învățăm pe copii cum să gândească, nu ce să gândească, totul petrecându-se într-un climat de încredere și siguranță. Noi suntem diferiți atât prin intermediul programelor educaționale implementate în școala și grădinița noastră, fie ele curriculare, extracurriculare sau opționale, cât și prin grija și atenția deosebită acordată evoluției fiecărui copil, astfel încât acesta să reușească, cu ajutorul nostru, să-și descopere adevăratele aptitudini și să-și dezvolte propria personalitate, fiind susținut de profesioniști”, precizează managerul Centrului de Studii Colibri, Claudia Bâlbă.