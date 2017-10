"Central Park" şi "Un bărbat pentru Sara", pe scena Casei de Cultură

"Central Park" și "Un bărbat pentru Sara", pe scena Casei de Cultură

Luni, 16 octombrie, și marți, 17 octombrie, constănțenii sunt invitați la Casa de Cultură a Sindicatelor, unde vor avea ocazia să vizioneze comedia „Central Park”, de Woody Allen, în regia lui Dragoș Câmpan, și „Un bărbat pentru Sara”, de Sam Bobrick, în regia lui Claudiu Goga.Din distribuția „Central Park” fac parte: Florin Busuioc, Andreea Gramoșteanu, Bogdan Talașman, Adelaida Zamfira, Ioana Marcoiu. În „Central Park West”, Woody Allen spune, în maniera sa extrem de comică, povestea a două cupluri new-yorkeze. Infidele și înșelătoare, personajele, pe cât de elegante și sigure în societate, pe atât de haotice în intimitatea apartamentelor lor, vor fi confruntate cu descoperirea tulburătoarelor lor secrete.Piesa surprinde complexitatea relațiilor umane prin intermediul dialogurilor extrem de amuzante și a situațiilor absurde până la coșmar. Spectacolul va începe la ora 19.00, iar prețul unui bilet este de 70 lei.v v v„Un bărbat pentru Sara”, în schimb, își va face apariția pe scenă în data de 17 octombrie, la aceeași oră. Distribuția este formată din Emilia Popescu, Diana Cavallioti, Constantin Cotimanis, Andi Vasluianu, Andreea Vasile.Intriga conjugală a piesei, cu replici sclipitoare, situațiile stranii și comice în care ajung personajele doar într-un living de apartament din New York au permis celor cinci actori crearea unor personaje moderne, pe alocuri extravagante, pline de haz.Astfel, cea mai trăsnită mătușă din New York, Martha Hastings (Emilia Popescu), vrea cu orice preț să își mărite nepoata, pe Sara Hastings (Diana Cavallioti), o avocată de succes din New York. Martha apelează la cel mai blajin interlop din New York, Noogie (Constantin Cotimanis), care, „cu o lovitură la mansardă”, îi livrează tineri atrăgători Sarei. Ea, dezamăgită de bărbați, se trezește astfel cu Brandon pe cap. Acest Brandon (Andi Vasluianu) trebuie să treacă de la inconștiență la bărbatul îndrăgostit sau măcar devotat proaspetei sale logodnice, Heather (Andreea Vasile). Brandon, cel mai logodit consultant financiar din New York are în Heather logodnica perfectă, dar nimeni nu poate anticipa jocurile unei idile în trei, cu respirații gură la gură, definiții sumbre ale căsniciei, devoalări ale celor mai hazoase vicii ale unui posibil partener.Biletele la această piesă costă între 80 și 100 lei.