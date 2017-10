Centenar interconfesional şi multicultural pentru Moscheea Regală „Carol I“

Centenar interconfesional și multicultural pentru Moscheea Regală „Carol I“

„Enoriașii care se roagă în această moschee trebuie să se bucure atât de legătura spirituală cu divinitatea, cât și de încărcătura culturală pe care o posedă acest locaș de cult.” Muurat Iusuf, Muftiul Cultului Musulman din România Moscheea Regală „Carol I” a devenit, ieri, neîncăpătoare pentru oaspeții sosiți la sărbătoarea celor 100 de ani scurși de la punerea pietrei de temelie a locașului. Înalți reprezentanți ai statului român, ai misiunilor diplomatice din state islamice acreditați la București, ambasadorul SUA Mark Gitenstein, Consulul General al Turciei la Constanța Füsun Aramaz, liderii comunităților turcă și tătară din România, Înalt Preasfinția Sa Teo-dosie, Monseniorul Ștefan Ghența precum și reprezentanți ai autorităților locale și ai diverselor instituții publice din Constanța au participat la un moment istoric pentru comunitatea musulmană din Dobrogea. Așa cum a afirmat Muftiul Cultului Musulman din România, Muurat Iusuf, în cuvântul de deschidere, marcarea celor 100 de ani scurși de la punerea pietrei de temelie a locașului a fost un prilej de rememorare a istoriei comunității musulmane pe aceste meleaguri și „a modului în care musulmanii au contribuit la formarea modelului islamic dobrogean care a atras atenția în mod pozitiv și a celorlalți musulmani care conviețuiesc în statele vecine”. Valențele interculturale și interconfesionale, dincolo de granițele României Muftiul Muurat Iusuf a ținut să amintească în cuvântul său de sprijinul și mai ales libertățile acordate de statul român musulmanilor de-a lungul timpului, un exemplu în acest sens fiind însuși faptul că moscheea a fost ridicată, în 1910, la solicitarea chiar a Regelui Carol I, inaugurarea locașului, în 1913, având loc, de asemenea, în prezența înaltului reprezentant al Casei Regale. Așa cum a mai menționat șeful Cultului Musulman din România, valențele interetnice și interreligioase s-au păstrat pe tot parcursul timpului, indiferent de factorii socio-politici, iar de curând, modelul interecultural și cel interreligios din Dobrogea au stat la baza constituirii „Consiliului Consultativ al Muftiilor din Uniunea Europeană”. Astfel de demersuri precum constituirea „Consiliului Consultativ al Muftiilor din Uniunea Europeană” „pot contribui direct sau indirect la combaterea extremismului, a disensiunilor dintre diferite categorii sociale sau chiar la aplanarea unor conflicte. Musulmanii din România trebuie să fie mândri de existența și tradiția Muftiatului Cultului Musulman din România și a patrimoniului cultural pe care îl avem în administrare”, a conchis șeful cultului musulman. La evenimentul de ieri, printre oaspeți s-au aflat și șefii bisericilor ortodoxă și catolică de la Constanța, Înalt Preasfinția Sa Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, respectiv Monsegnorul Ștefan Ghența, Vicar Episcopal de Dobrogea, care prin intervențiile lor au reiterat buna conviețuire între etnicii de diferite religii din spațiul cuprins între Dunăre și Marea Neagră. Un aspect inedit dezvăluit de IPS Teodosie a fost acela că, în mod excepțional, biserica din localitatea constănțeană Saraiu poartă două simboluri: crucea și semiluna. Și președintele Traian Băsescu a transmis ieri un mesaj comunității musulmane, la ceas aniversar, prin intermediul consilierului prezidențial Iulian Fota, prezent la eveniment. 100 de ani în imagini Împlinirea celor 100 de ani de la începerea lucrărilor de ridicare a Moscheii Regale „Carol I” a fost marcată și prin editarea unui album foto - documentar, realizat de directorul Muzeului de Artă Constanța, dr. Doina Păuleanu, și directorul Direcției Județene a Arhivelor Naționale, dr. Virgil Coman, lucrare intitulată „Moscheea Regală „Carol I” Constanța 1910 - 2010”. Apărut în condiții grafice excepționale, albumul dezvăluie o serie de informații despre istoricul musulmanilor pe aceste meleaguri și, implicit despre istoria locașului de cult. La finalul evenimentului de ieri, muftiul Muurat Iusuf a înmânat oficialilor prezenți medalii omagiale și albumul lansat la ceas aniversar. Premieră - expoziție de acuarele semnate de arhitectul Victor Ștefănescu Marcarea celor 100 de ani de punerea pietrei de temelie a Moscheii Regale „Carol I” a fost cu atât mai importantă cu cât evenimentul a avut loc în prezența nepotului arhitectului Victor Ștefănescu, cel care a realizat locașul, astăzi simbol al comunității musulmane din Dobrogea și implicit al Constanței. Mihail Ștefănescu a avut amabilitatea de a pune la dispoziția organizatorilor evenimentului de ieri și a realizatorilor albumului o serie de informații inedite care pot fi descoperite în paginile lucrării, dar și numeroase documente importante, făcute publice acum pentru prima dată. De asemenea, în premieră, directorul Muzeului de Artă Constanța, dr. Doina Păuleanu, a vernisat ieri expoziția de acuarele a arhitectului Victor Ștefănescu. Lucrările au fost expuse pentru prima dată, ele bucurând până acum numai sufletul și privirile membrilor familiei, acuarela fiind, așa cum a menționat și criticul Doina Păuleanu, o pasiune ascunsă a arhitectului. Tot cu acest prilej, nepotul lui Victor Ștefănescu, Mihail Ștefănescu, a mai oferit spre vizionare Medalia Mecidiye, primită de arhitect, la inaugurarea moscheii, medalia primită de la Generalul Berthelot, precum și fotografii cu ceasul primit de arhitect de la Regele Carol I. De remarcat este faptul că expoziția este găzduită de Muzeul „Ion Jalea”, clădire care poartă tot semnătura arhitectului Victor Ștefănescu. „Este fostul Conac Pariano, una dintre cele mai frumoase case din Constanța care, grație faptului că fostul proprietar era și un colecționar, a adăpostit și una dintre primele colecții de artă din Constanța și mă bucur că tradiția de a culege lucrări de calitate s-a perpetuat și în contemporaneitate”, a rezumat criticul Doina Păuleanu istoricul clădirii, care adăpostește actualul Muzeu „Ion Jalea”. Expoziția este deschisă timp de trei săptămâni. *** Moscheea a fost realizată la solicitarea Regelui Carol I, în semn de omagiu pentru comunitatea musulmană din Constanța. Locașul este construit din beton armat, are un minaret înalt de 45 de metri, iar sala centrală are 14,25 metri lungime. Moscheea a fost construită pe locul vechii geamii Mahmudie, ce purta numele sultanului Mahmud și fusese ridicată în 1823 de către Afiz Mehmed Pașa. În moschee se află un faimos covor, donație de la sultanul Abdul Hamid II, care are 144 m și o greutate de 483 kg. Pentru a lucra la Moscheea Regală „Carol I”, arhitectul Victor Ștefănescu a studiat arhitectură islamică la București.