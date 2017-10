Celebrat la Medgidia

Ştire online publicată Vineri, 15 Ianuarie 2010. Autor: Cuget Liber Online.

Ziua de 15 ianuarie este o dată importantă pentru istoria literaturii române și pentru iubitorii de poezie, fiind ziua în care an de an, este omagiat „Luceafărul poeziei românești”, Mihai Eminescu. Și în acest an, elevi și profesori din Medgidia își vor aminti de marele poet național, cinstindu-i memoria prin implicarea în diverse activități literar-artistice. Casa de Cultură „I. N. Roman” va găzdui, pe tot parcursul zilei de astăzi, o expoziție de carte ce reunește titlurile mai multor volume de poezii și proză eminesciene. Începând cu ora 16.00, în sala casei de cultură, elevi din Medgidia vor recita poezii semnate de „poetul nepereche”. Un alt moment artistic va fi realizat de elevii Cenaclului literar din cadrul Clubului Copiilor, care vor prezenta un montaj literar-artistic din opera eminesciană.