CELE MAI TARI PERLE DE LA EVALUAREA NAŢIONALĂ 2017: "Crecă a fost scris de vreo ziaristă care se plictisea"

CELE MAI TARI PERLE DE LA EVALUAREA NAȚIONALĂ 2017: "Crecă a fost scris de vreo ziaristă care se plictisea"

Ştire online publicată Vineri, 23 Iunie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Deși au fost considerate ușoare, subiectele de la proba de Limba și Literatura Română a Evaluării Naționale din acest an au pus la încercare imaginația elevilor.Adevarul.ro a publicat câteva dintre ”perlele” culese de profesorii de limba română din lucrările elevilor care au susținut luni Evaluarea Națională la Limba Română:- Sinonimul cuvântului ”melodia” este ”maneaua”.- Cratima face o pauză în textul epic și vrea să arate că poetul Magda e mai special, mult mai special.- Cuvintele derivate sunt acele cuvinte care dau sens vieții în poezie.- Măsura versului este egală cu numărul de litere, deci avem peste 50.- O figură de stil este chiar numele poetului, deoarece este bărbat dar are nume de femeie, e ca la Stănescu, așa ne zice profa la clasă.- Sentimentele poetei sunt macabre, ea vrea să se roage să vină ploaia și apoi poate să moară.- Ea crede în reîncarnare sau în alte vieți ”frumusețea-i dintâi”.- Textul nonliterar nu are titlu, nici autor, crecă a fost scris de vreo ziaristă care se plictisea.- Modul predominant de expunere este narațiunea pentru că ea descrie un cadru în care visează că se află.- Elementele naturii o fac pe poetă să devină mai boemă, ea se simte feerică, e mai specială decât Eminescu.- Poezia are multe figuri de stil, este bine să amintim așa ceva deoarece toate aceste cuvinte devin celebre pentru poetă, ea a trăit cu aceste cuvinte.- ”Acum” este verb de la cuvântul ”acuma”.- ”Factorul” este verb copulativ. - Atributiva este: ”Mănânc prăjituri când sunt stresată”.- Când eram pe terenul de fotbal o bunăciune fluiera și mă susținea. Din acea zi mi-am dat seama ca o iubesc.- După ce am aflat că am pierdut meciul de fotbal mi-am luat prietenii și am băut până nu am mai putut.- O să vin la vară să repet ca să repet meciul că eu sunt un ambițios, nu suport ”intrigile proaste”, cum spunea Caragiale.SURSA: adevarul