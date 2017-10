Cele mai aşteptate filme, în 2015

Cele mai așteptate filme, în 2015

2015 va fi un an cu multe lansări cinematografice, unele dintre ele fiind extrem de așteptate de public, realizatorii acestora sperând să obțină încasări record din vânzarea biletelor. „Bussines Insider” a alcătuit lista celor mai așteptate filme ale anului 2015:12. „Fifty Shades of Grey / Cincizeci de umbre ale lui Grey” - va fi lansat pe 13 februarie11. „Ted 2” - va fi lansat pe 26 iunie10. „Inside out” - va fi lansat pe 19 iunie9. „Terminator: Genisys” - va fi lansat pe 1 iulie8. „Misiune imposibilă 5” - va fi lansat pe 25 decembrie7. „Jurassic World” - va fi lansat pe 12 iunie6. „Minions” - va fi lansat pe 10 iulie5. „James Bond - Spectre” - va fi lansat pe 6 noiembrie4. „Jocurile foamei - Revolta, partea a II-a” - va fi lansat pe 20 noiembrie3. „Fast an Furios 7” - va fi lansat pe 3 aprilie2. „The Avengers: Age of Ultron” - va fi lansat pe 1 mai1. „Star Wars - Episode VII - The Force Awakens” - va fi lansat pe 18 decembrie