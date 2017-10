Cele mai aşteptate filme ale anului 2013

Cele mai așteptate filme ale anului 2013

Ştire online publicată Joi, 17 Ianuarie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Lungmetrajul "Un interval de 9 minute", de Corneliu Porumboiu, dar și titlurile filmate în România "The Zero Theorem", de Terry Gilliam, și "The Necessary Death of Charlie Countryman", de Fredrik Bond, se numără printre cele mai așteptate pelicule ale anului 2013.Lungmetrajul "Un interval de nouă minute", care îi are în distribuție pe Bogdan Dumitrache și pe Diana Avrămuț, spune povestea unui regizor care realizează noul său film, în format digital."Aflat în postproducție din decembrie 2012, filmul va fi cel mai probabil lansat la festivalul care i-a adus faimă (Festivalul de la Cannes, n.r.), poate în secțiunea Un Certain Regard, pentru a doua oară, dacă nu este primit în competiția oficială", scrie ioncinema.com."Un interval de nouă minute" s-a clasat pe locul al șaptelea în Top 100 cele mai așteptate filme ale lui 2013, înaintea unor titluri semnate de Jim Jarmusch, Michel Gondry, Spike Lee, Pedro Almodovar și Terrence Malick.