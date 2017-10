Cele mai amuzante perle de la sesiunea a doua a Bacalaureatului

Ştire online publicată Luni, 26 August 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Primul subiect la proba de Română, de astăzi, la sesiunea „picaților la Bac” a fost un text din Slavici, respectiv din nuvela „Budulea Taichii” de Ioan Slavici, Puțini dintre candidați au știut să pronunțe acest nume. Personajului i-au spus în toate felurile: Bădălău, Tăileu, Bulucea, Pudulea, Teleleu, scrie click.ro.„Am avut ceva ce nici nu știu cum se cheamă, Bădi Tăileu, nu știu. Apoi am avut ceva despre importanța comunicării în munca de echipă și două personaje dintr-o comedie studiată. A fost greu”, a spus Alina, la ieșirea de la proba de luni, citată de Mediafax.„Am venit la noroc. La comedie, am scris doar titlul «O scrisoare pierdură», atât”, s-a lăudat Iulian, la ieșirea din centrul de examen organizat la Colegiul „Spiru Haret”. Cerința era să caracterizeze două personaje aflate în conflict, dintr-o comedie.„Nu am știut nimic. A fost nasol rău. Am auzit că era o comedie, ceva cu o scrisoare, dar nu știam pe nimeni”, spune un altul râzând.Alte două tinere au ieșit din școală foarte supărate: „Ce personaje din comedie? Ce comedie? Și celelălat, Slavici. Nu am știut nimic.”