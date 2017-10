Cel mai rapid roman din lume ajunge în librării

Mâine, 18 decembrie, romanul „Moș Crăciun & Co. Cel mai rapid roman din lume” va ajunge în librării, iar miercuri, cu începere de la ora 18:30, acesta va fi lansat în prezența tuturor autorilor, la Librăria Bastilia din București.„Moș Crăciun & Co. Cel mai rapid roman din lume” s-a redactat sâmbătă de 53 de scriitori în doar 5 ore și 35 de minute. Premiera mondială a fost înscrisă pentru validare ca record în Guinness Book of Records.Redactarea cărții a început la ora 10:20, cu cei patru naratori principali, scriitorii Gabriel H. Decuble, Florin Iaru, Răzvan Țupa și Marius Chivu, cei care au stabilit împreună planul și titlul romanului.