Cel mai piratat film în 2014

Ştire online publicată Marţi, 30 Decembrie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Filmul 'The Wolf of Wall Street' ('Lupul de pe Wall Street'), regizat de Martin Scorsese, care prezintă povestea reală a unui broker corupt din New York, a fost cel mai piratat lungmetraj în 2014, informează BBC și EFE, pe baza unei știri publicate de 'The Hollywood Reporter'. Pelicula, cu Leonardo DiCaprio în rolul principal, a fost descărcată ilegal pe internet de peste 30 de milioane de ori, conform firmei Excipio, specializată în monitorizarea pirateriei on-line, scrie Agerpres.