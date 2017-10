Cel mai modern campus şcolar din ţară, la Cumpăna. În ce condiţii vor învăţa elevii

2

ca POATE!

....din toata nebunia asta de la dan barbilian, care nu se mai termina, putem trage o singura concluzie: Stan si compania nu ar fi putut face atatea tampenii daca n-ar fi fost lasata si sustinuta de peste tot! Noi ne-am luptat sa aratam ce se intampla, dar IN ZADAR! Sa nu creada cineva ca nu ni s-a dat dreptate. Ba da, ni s-a dat dreptate, am fost intelesi, dar ....atat! Au scos toti cate-un oftat a neputinta, au ridicat din umeri si au dat ochii peste cap! Toata lumea ne-a ascultat, a venit si Corpul de control de la Minister, ne-a ascultat si "sustinut" moral chiar si sindicatul din Constanta, s-a intervenit si in Parlament, dar NE-AU LASAT-O PE CAP!!!! Cum ar fi; 'spalati-va cu ea pe cap, ca noi n-avem ce sa-i facem!" Uite, acum s-au anulat si sanctiunile, dar....ce folos, daca stan e tot pe functie? O s-o ia de la capat cu abuzurile, ptr ca nu stie sa faca altceva! Pai nu asa se face treaba, domnilor si doamnelor! Ati recunoscut ca a calcat stramb, sanctionati-o, demiteti-o, luati-o de-aici! Ce faceti voi dupa aceea cu ea, nu e treaba noastra! Sau aveti cumva de gand s-o lasati sa dea si concurs??? Adica sa-i legitimati prostiile?