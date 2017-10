Cel mai mare festival de arte vizuale, la Vama Veche

Pasionații de arte vizuale sunt invitați, și în acest an, la Vama Veche, la cel mai mare festival inter-național de arte vizuale din România - „Vama sub lumini de Oscar”. Festivalul se va desfășura în perioada 19 - 28 august, reunind sute de pasionați ai artelor vizuale.„Vama sub lumini de Oscar” înseamnă șase ediții în care iubitorii artelor vizuale moderne au fost provocați să învețe și să experimenteze cele mai noi, mai complexe și mai profesioniste tehnici în domeniu. Începută în 2010, povestea festivalului este „scrisă” an de an în miile de imagini realizate de către pasionații de fotografie și film la Vama Veche.Aflat la cea de-a șaptea ediție, „Vama sub lumini de Oscar” va însemna în acest an atât cursuri, seminarii și ateliere practice gratuite pentru pasionații de film, fotografie, pictură, sculptură, teatru și muzică, cât și expoziții, proiecții de film și concerte în aer liber.Cursanții înscriși la festival sunt provocați să învețe cât mai multe tehnici noi, iar la final, parti-cipantul cu cele mai bune rezultate va câștiga trofeul VSLO 2016.