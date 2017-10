Cel mai mare câştig al proiectelor europene

Cel mai mare câștig al proiectelor europene

Ştire online publicată Sâmbătă, 25 Iunie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Școala Gimnazială „Viceamiral Ioan Murgescu” din Valu lui Traian a organizat, la Centrul de tineret din localitate, activitatea de diseminare a proiectului „Through old letter to new friendship”, din cadrul Programul Erasmus+, Acțiunea Parteneriate strategice între școli.La eveniment au participat elevi, părinți, cadre didactice, reprezentantul Consiliului Local, prof. Maria Ogreanu și directorul Școlii nr. 1, Valu lui Traian, prof. Lavinia Robe, prof. Cristina Ivan și prof. Mariana Geanina Zaharia, din partea Inspectoratului Județean Constanța.La deschiderea activității, prof. Daniela Petroșan, coordonatorul proiectului, a prezentat un material cu țările partenere (Croația, Turcia, Portugalia și Polonia) și mobilitățile realizate până acum de elevi și cadre didactice. De asemenea, a explicat importanța derulării acestui proiect și scopul său, care constă în extinderea dialogului intercultural și interreligios, prin studierea istoriei, scripturi vechi, precum și dezvoltarea creativității și a muncii în echipă.Eleva Asan Melihan a oferit informații despre vizita în Izmir, Turcia, iar de la mobilitățile din Polonia și Croația au prezentat diferite impresii și opinii elevii Laurențiu Cazacu, Isabela Ioniță și Maria Grosu. Prof. Niculina Munteanu a explicat succint tehnicile de lucru din cadrul atelierelor de confecționare a diferitelor obiecte aflate în Colțul Erasmus+.Au urmat discuții despre „Relația dintre cultura organizațională și proiectul de cooperare internațională”, iar, la final, participanții au completat o grilă de evaluare, pentru a se realiza o ierarhizare a celor mai interesante activități care s-au desfășurat în perioada 1 septembrie 2014 - 22 iunie 2016.