Cel mai important târg educațional pentru studii în străinătate, la Constanța

Ştire online publicată Miercuri, 21 Februarie 2018. Autor: Cuget Liber Online.

„Fie că vorbim de studii superioare, tabere educaționale sau licee, interesul tinerilor și familiilor acestora pentru programele educaționale în afara țării este din ce în ce mai crescut, iar numărul celor care aleg alte sisteme de învățământ avansează cu 20 de procente anual. Pe de altă parte și aceste instituții doresc să cunoască mai îndeaprope tinerii, cu aspirațiile lor, ajungând chiar la ei acasă, cum se va întâmpla pe 22 februarie la Constanța. Universități și licee din Marea Britanie, Elveția, Olanda, Austria, Spania, Canada, Turcia și Bulgaria vor veni aici în avanpremiera târgului de la București, pentru a discuta cu tinerii constănțeni și cu familiile acestora despre viitorul educației lor”, declară Ana Maria Papp, Manager Dept. Universități în Străinătate, IntegralEdu.O prezență importantă la acest târg sunt și universitățile din Marea Britanie, precum Coventry University, University of Northampton, Canterbury Christ Church University și altele. În ciuda Brexit-ului, Marea Britanie rămâne destinația numărul 1 pentru cei care doresc să studieze în străinătate, iar fenomenul nu este specific doar pentru tinerii din România. Astfel, la nivel universitar, anul trecut în Marea Britanie, a crescut cu 12% numărul de studenți români. Principalele domenii spre care se îndreaptă cei care doresc să studieze în străinătate sunt Business și Management, IT, Inginerie, Artă și Design, Științe umaniste. În ciuda părăsirii spațiului Uniunii Europene, așteptările sunt ca Marea Britanie să continue să încurajeze investițiile în educație și în studenții internaționali și prin liniile de împrumut pentru studii. De altfel, Scoția a fost prima țară care a anunțat la începutul lunii că studenții din spațiul european vor beneficia de învățământ gratuit, pentru studiile universitare de licență, în anul universitar 2019-2020, în următorul an după ieșirea formală din UE.