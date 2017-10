Cel mai greu mandat de director de şcoală. "M-am confruntat cu o situaţie incredibilă!"

Cel mai greu mandat de director de școală. "M-am confruntat cu o situație incredibilă!"

Poate că unul dintre cele mai dificile mandate de management câștigate - culmea! - prin concurs este cel al prof. Mihaela Maria Cristina Niculae, director al Școlii Gimnaziale nr. 5 „Nicolae Iorga”, unitate care are arondate alte trei structuri: Grădinița cu program prelungit „Chip și Dale”, Școala Gimnazială nr. 6 „Nicolae Titulescu” și Grădinița cu program normal „Căsuța cu povești”, adică 650 de elevi, cu tot cu cei 140 de preșcolari.Ambele școli au câte un rând de clase pe fiecare nivel, dar la Școala nr. 5 se adaugă 120 de elevi din clasele de gimnaziu cu frecvență redusă și elevii înmatriculați în programul „A doua șansă”. Cursuri pe care reprezentanții ARACIP le-au apreciat, acum doi ani, în urma unei evaluări externe, motiv pentru care s-a decis menținerea personalității sale juridice. Într-un dialog pe care l-am avut recent cu prof. Mihaela Maria Cristina Niculae, am aflat care sunt problemele primordiale de care se ocupă.„Gestiunea patrimoniului este cea care ne dă mari bătăi de cap și suntem foarte preocupați pentru siguranța copiilor și a personalului, în condițiile în care nu avem normate posturi de paznici. Și atunci, toată grija pentru siguranța copiilor pe durata programului școlar cade în sarcina personalului didactic. De asemenea, trebuie să regândim organigrama, la nivelul instituției, pentru că nu avem normat nici post de administrator de patrimoniu. Din păcate, angajarea, ca și finanțarea, se fac și în funcție de numărul de elevi, un capitol la care nu stăm foarte bine”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, prof. Niculae.La toate acestea, se adaugă un absenteism îngrijorător în rândul elevilor de la gimnaziul Școlii nr. 5. „Se pare că sărăcia este principalul motiv pentru care, la un moment dat, copiii aleg să nu mai vină la ore. Pare incredibil într-un oraș cum este Constanța să auzi că elevul vine la școală pentru că e cald, pentru că beneficiază de lapte, corn și mere. Sunt copiii care provin din familii foarte numeroase. Nu cred că absenteismul are vreo legătură cu etnia. Avem și copii români, și turci, etnici tătari. Nimeni nu s-a declarat rom și în consecință nu avem cum să accesăm programe pentru integrarea romilor în învățământul obligatoriu”, adăuga același director.Școala nr. 6 este mult mai mare față de Școala nr. 5 și atunci cheltuielile de întreținere sunt mult mai ridicate, motiv pentru care, anul trecut, s-a iscat acel scandal cu arondarea sa ca structură a Școlii nr. 30.„La 1 septembrie 2015, am preluat Școala nr. 6 cu peste jumătate de miliard lei datorie. Cu sprijinul Consiliului Local, ne-au fost redistribuite sume, iar când am predat școala la 31 august 2016 către directorul Școlii nr. 5, nu am avut nicio datorie către RADET Constanța, principalul nostru creditor, pentru că 170 de milioane am reușit să achităm din veniturile obținute prin închirerea de spații. Cotă parte din facturi se plătește de către chiriaș, la care se adaugă chiriile încasate pentru ocuparea spațiului. A fost nevoie de multă abilitate managerială în administrarea fondurilor în condiții foarte grele pentru Școala 6, mai ales după ce s-a anunțat hotărârea Consiliului Local de reorganizare a rețelei școlare acum un an”.Am încercat să aflăm dacă este adevărat că profesorii s-au cam... risipit.„Poate că un alt director nu ar recunoaște în mod public ce vă spun acum, dar, după ce Școala nr. 6 a fost arondată, am avut colegi care și-au dat demisia pentru că au preferat să plece în altă parte decât să lucreze la Școala 5. M-am confruntat cu o situație incredibilă, chiar și acum. Când am preluat, au fost colegi din personalul didactic auxiliar care nu au primit cu suficientă rațiune decizia luată în consiliul de administrație de a distribui timpul de lucru în mod egal între cele două sedii. În aceste condiții, am încheiat anul 2015-2016 cu deficit de personal, pentru că ei au crezut că oricum se va face reducere. Nu am avut secretar, nu am avut contabil”, a continuat prof. Niculae, mulțumind celor care i-au sărit în ajutor. Așa încât directorul ajunsese să se prezinte și la cursuri de contabilitate, pentru că se dusese vorba că școala este în desființare.În final, am întrebat dacă este posibilă desființarea unor clase de la Școala nr. 5.„Nu văd un asemenea pericol, deocamdată. Am această problemă cu absenteismul la Școala 5 și, ocazional, fapte de agresivitate verbală între elevii de la gimnaziu. ISJ încearcă să acceseze un program cu finanțare europeană pentru a forma cadrele didactice pentru gestionarea situațiilor de risc și pentru a sprijini elevii aflați în situații de risc să finalizeze învățământul obligatoriu”, afirma prof. Niculae.XXXÎn ceea ce privește restrângeri de catedre, directorul declara că a finalizat proiectul de încadrare și pentru anul școlar 2017-2018 se menține actuala încadrare.„Probleme vor fi probabil la redistribuirea posturilor pentru personalul didactic auxiliar și nedidactic, în contextul concret în care ne desfășurăm activitatea. Sunt dificultăți și pentru că unitățile sunt la o anumită distanță una de cealaltă”, a mai spus prof. Niculae.