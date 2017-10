Cel mai bun student român din străinătate

Pentru al cincilea an consecutiv, Liga Studenților Români din Străinătate (LSRS) anunță lansarea concursului pentru „Premiile de Excelență Academică în Străinătate”, ce vor fi decernate, ca în fiecare an, în cadrul Galei Studenților Români din Străinătate.Pentru Marele Premiu sunt eligibili toți studenții români care au studiat în anul universitar 2012-2013 în străinătate, indiferent de aria geografică și domeniul de studiu.Candidații se pot înscrie în concurs online, până la data de 15 noiembrie 2013. Pentru mai multe detalii, aceștia sunt invitați să consulte documentele complete despre competiție și despre procedura de înscriere pe website-ul evenimentului: http://gala.lsrs.ro.Ca în fiecare an, din juriul Galei vor face parte personalități de renume din mediile academic și profesional din România. Premiile vor fi înmânate câștigătorilor în cadrul Galei Studenților Români din Străinătate ce va avea loc în data de 8 ianuarie 2014, la București.Gala Studenților Români din Străinătate, ediția a V-a (2014), marchează totodată aniversarea a cinci ani de activitate a LSRS. Prin proiectele derulate, LSRS oferă studenților români din străinătate un cadru de dialog și recunoaștere, susținându-le interesele și promovându-le meritele în societatea românească. Totodată, LSRS încurajează păstrarea legăturii cu România și promovarea unei imagini pozitive a țării noastre în lume, prin intermediul acestor modele de excelență și profesionalism.