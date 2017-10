Cel mai bun show de dans irlandez vine la Casa de Cultură

Primul oraș care a deschide turneul „Rhythm Of The Dance“, impresionantul show ce va fi prezentat în șapte orașe din România, în perioada 24-30 aprilie, este Constanța și - evident - pe scena Casei de Cultură a Sindicatelor.„Rhythm Of The Dance“ descrie călătoria celților de-a lungul timpului prin intermediul muzicii și al dansului, fiind un poem epic, un liant ce unește vechea artă celtică și arta contemporană cu cele mai moderne tehnici și efecte speciale. Echipa ce face posibilă realizarea acestui show este formată din trei tenori, un band de muzicieni tradiționali și zeci de dansatori talentați, campioni mondiali la dans irlandez.Turneul „Rhythm Of The Dance” ajunge în țara noastră în data de 24 aprilie, la Constanța, urmând apoi să susțină spectacole la Suceava (25 aprilie), Iași (26 aprilie), Brașov (28 aprilie), Cluj (29 aprilie), Timișoara (30 aprilie), bucureștenii putând urmări live spectacolul în data de 27 aprilie, la Sala Mare a Teatrului Național. Prețul biletelor este de 150 lei, 200 lei și 250 lei.